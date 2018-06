Rookout lanceert tool voor serverloos debuggen binnen AWS Lambda

Diensten als AWS Lambda maken het ontwikkelaars makkelijk: doordat er geen server is, kunnen ze applicaties ontwikkelen zonder zich zorgen te moeten maken over de onderliggende infrastructuur. Maar dat zorgt voor een nieuw probleem. Zonder statische server, is het debuggen van een programma dat draait immers ingewikkeld.

Die oplossing heeft de Israëlische startup Rookout nu opgelost. Het bedrijf heeft dat weten te bewerkstelligen door de serverloze code te marketen met breekpunten. Rookout kan daardoor informatie over die code van ontwikkelaars verzamelen, en problemen tracken terwijl de applicatie draait in een serverloze omgeving.

Geen permanente machine

De mogelijkheid om een trace te draaien, wat gebruikelijk is in traditionele applicaties, is veel ingewikkelder in een serverloze, omdat er geen permanente machine is waar de applicatie op draait. Dat vertelt CEO Or Weis van Rookout in de aankondiging van het nieuwe product.

Volgens Weis is het ingewikkeld om te voorspellen “hoe software zich gedraagt in die nieuwe omgeving”, vooral omdat het moeilijk is om te weten waar de software draait en hoe die zich gedraagt in productie. De enige manier om dat op te lossen, zou liggen in het schrijven van extra code, waarmee logboeken en SDK-calls opgesteld worden.

Dat zorgt echter voor een complete extra administratieve laag die Rookout wilde elimineren. Om die reden biedt het bedrijfontwikkelaars een interface die hen laat zien wat er in de code aan het gebeuren is. Zo kunnen ontwikkelaars live code debuggen in een serverloze omgeving, zoals ze dat ook bij traditionele applicaties doen.

De informatie die daarmee verzameld wordt, kan vervolgens gedeeld worden met een aantal populaire tools, waaronder New Relic, Splunk of PagerDuty. Die tools kunnen ook gebruikt worden om de code mee te repareren als dat nodig is.