HPE lanceert Stratus Market voor verhuren ongebruikte servers

Hewlett Packard Enterprise (HPE) lanceert een blockchain voor partners die er interesse in hebben een schaalbare, zakelijke en gedistribueerde opslagapplicatie te ontwikkelen. Het bedrijf noemt de dienst het “Airbnb van de cloud” en heeft hem Stratus Market gedoopt.

Dit nieuwe model van cloudopslag moet een stuk goedkoper worden dan andere diensten. HPE schat in dat de kosten maximaal een achtste van die van een traditionele clouddienst bedragen. Tegelijk benadrukt het bedrijf dat de dienst veilig en schaalbaar genoeg is voor zelfs de meest gereguleerde industrieën.

Ongebruikte servers verhuren

Stratus Market is uniek in zijn opzet. Dat komt omdat HPE klanten toestaat om hun ongebruikte serveropslag te verhuren aan anderen die gebruik willen maken van goedkope en veilige cloudopslag. Alles wordt beveiligd en verwerkt via blockchain, waardoor het eenvoudig is om logboeken bij te houden en de boel extra veilig is. Mooi ook is dat ‘lege’ servers nu geld kunnen opleveren voor bedrijven, waar ze eerder simpelweg energie gebruikten en verder onbenut bleven.

De ontwikkeling van de Stratus Market is overigens een samenwerking van HPE met Global Blockchain. Volgens vicepresident Bill Philbin van HPE stelt dit soort opkomende technologie gebruikers ertoe in staat om te experimenteren “met de deeleconomie”. De doelstelling van de twee ondernemingen is om samen te zorgen dat onderbenutte opslagplekken aan het netwerk geleverd kunnen worden, zodat daar geld mee verdiend kan worden.