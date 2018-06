Qualcomm toont snellere Snapdragon 850 voor Windows 10-pc’s

Eerder dit jaar zagen de eerste Windows 10-toestellen op ARM het levenslicht. De toestellen maken allemaal gebruik van een Qualcomm Snapdragon 835, maar uit de eerste reviews blijkt dat de toestellen niet heel snel zijn. De nieuwe Snapdragon 850 zou dat probleem moeten oplossen.

Qualcomm wil graag de pc-markt binnen breken om aan het dominante marktaandeel van Intel (en deels AMD) te knabbelen. Het werkte afgelopen jaar samen met Microsoft om Windows 10 ARM-compatibel te maken, met succes. Door middel van emulatie kan je nu van een volwaardige Windows 10-ervaring genieten. Het concept werkt, maar de eerste reviews waren niet bepaald lovend.

Prestatieboost

De belabberde prestaties waren het grootste pijnpunt en de chip werd soms vergeleken met de bijzonder trage Intel Atom-chips. Dat wil Qualcomm nu aanpakken. Vandaag zitten er Qualcomm Snapdragon 835-chips in de Windows 10-laptops, identiek dezelfde als in de smartphones van vorig jaar. Dit jaar hebben smartphones de Snapdragon 845 omarmd, de opvolger van de Snapdragon 835. Windows 10-pc’s slaan die stap echter over en nemen dit najaar een krachtigere Snapdragon 850 in gebruik.

Het Snapdragon 850-platform maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon X20LTE-modem, Adreno 630 GPU en Kryo 385-CPU. Op vlak van CPU boost de kloksnelheid van 2,6 GHz naar 2,95 GHz met de nieuwe chip.

Machine learning

Op vlak van totale prestaties verwacht Qualcomm een boost van 30 procent. De batterijduur krijgt ook een verbetering van 20 procent mee, net zoals de LTE-snelheid. Het nieuwe platform biedt ook ondersteuning voor de Microsoft Machine Learning SDK. Hiermee kunnen ontwikkelaars het systeem gebruiken voor AI-gebaseerde applicaties rond stemherkenning, tekenen, veiligheid, gaming en videocreatie.

Of Windows 10 op ARM een toekomst heeft, lees je in onze uitgebreide analyse. Eind mei kondigde Qualcomm ook nog het Snapdragon XR1-platform aan voor VR- en AR-toepassingen. Tussendoor werd er ook nog een Snapdragon 710 aangekondigd die AI naar midrange-toestellen brengt.