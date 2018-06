Betaalplatform Adyen gaat op 13 juni de beurs op

Het Amsterdamse bedrijf Adyen gaat op 13 juni de beurs op. Vanaf vandaag is het voor een selecte groep beleggers al mogelijk om aandelen te kopen. Daarvoor moeten zij tussen de 220 en 240 euro betalen. De totale waarde van het bedrijf komt daarmee uit op tussen de 6,5 en 7,1 miljard euro.

Dat meldt Adyen vandaag in een prospectus, die het publiceerde op zijn website. Adyen is een betaalplatform dat de betalingen van onder meer Coolblue, de Bijenkorf, Facebook, Netflix en Spotify regelt. Vorig jaar werd er volgens RTL Z 108 miljard euro afgerekend via het platform en boekte het bedrijf een omzet van 218 miljoen euro en een brutowinst van 99 miljoen euro.

Bijna een miljard

Tot volgende week woensdag, als de beursgang officieel plaatsvindt, worden er 4,19 miljoen aandelen verhandeld. Dat is 12,7 procent van het totaal. Mogelijk zouden nog eens 400.000 extra aandelen verhandeld worden, waarmee in totaal 14,2 procent van het bedrijf op de beurs komt. In totaal zou er dan zo’n 922 tot 947 miljoen euro opgehaald worden door het bedrijf.

CEO en medeoprichter Pieter van der Does laat in een statement weten dat de focus binnen het bedrijf ligt op het verbeteren van het aanbod en de functionaliteit. “Deze beursgang biedt ons de vrijheid om aan het bedrijf te blijven bouwen,” aldus Van der Does. Ook stelt hij dat het “onze aandeelhouders een weg naar liquiditeit” biedt.

Op 12 juni maakt Adyen bekend met welke uitgiftekoers het de markt op gaat. Vanaf 13 juni kan er in de aandelen gehandeld worden.