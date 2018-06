SAP onthult C/4HANA, CRM om de strijd met Salesforce aan te gaan

SAP-CEO Bill McDermott heeft tijdens de Sapphire Now-conferentie het CRM-aanbod SAP C/4HANA onthuld. C/4HANA maakt gebruik van de mogelijkheden van Hybris, Gigya en Callidus Cloud, bedrijven die eerder overgenomen werden. Dit om klantendata, marketing, commerce, sales en customer services samen te brengen. Met deze stap gaat SAP dan ook de strijd aan met Salesforce.

Met C/4HANA verandert de manier waarop SAP het CRM-aanbod inzet, legt McDermott uit. Waar het eerst volledig ging om het automatiseren van sales, staat nu de klant centraal. Volgens de CEO moet het in ieder onderdeel binnen een bedrijf over de klant gaan. Het idee hierachter is dat de supply chain en transactiedata verbonden worden met de klantrecord in elk kanaal op het SAP Cloud Platform.

Hiervoor maakt C/4HANA gebruik van SAP’s mogelijkheden rondom marketing, commerce, customer service, customer data en sales cloud. Zo omvat het de Marketing Cloud, Commerce Cloud, Service Cloud, Customer Data Cloud en Sales Cloud. De SAP Sales Cloud brengt de Hybris Cloud for Customer, Hybris Revenue Cloud en CallidusCloud samen onder een “customer experience management suite”.

Het voordeel daarbij is dat het gekoppeld kan worden aan ERP-tools, aldus SAP. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van de machine learning-mogelijkheden van SAP Leonardo. Exacte details over hoe die werking met Leonardo er precies uitziet komen we vooralsnog niet tegen, al kunnen we ons goed voorstellen dat dit van toegevoegde waarde is. Hier brengt SAP namelijk technologieën zoals blockchain, machine learning, kunstmatige intelligentie en data analytics samen. Aan de andere kant heeft Salesforce met Einstein ook een dergelijk innovatief project.

Strijd

Volgens McDermott is het nodig om “legacy CRM-systemen” die grotendeels draaien om sales te vernieuwen. De CEO gaf al eens aan dat zijn bedrijf de laatste zou zijn om de status-quo van CRM te accepteren, en het nu als eerste te veranderen. Die woorden zijn zonder meer opmerkelijk, aangezien Salesforce juist een flinke opmars maakte in de CRM-markt vanwege vernieuwing. Deze partij richtte zich voor zijn huidige positie onder meer op de “legacy CRM apps” van SAP.

Deze week worden er meer aankondigingen van SAP verwacht, aangezien het bedrijf zijn jaarlijkse conferentie houdt. Houd Techzine in de gaten voor het laatste nieuws.