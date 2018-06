Op Computex 2018 in Taiwan presenteren chipfabrikanten traditioneel een heleboel innovaties. Intel kondigde eerder een 28-core processor aan met een topsnelheid van 5 Ghz. AMD laat nu weten dat het beter kan met een 32-core Ryzen Threadripper.

Chipfabrikant Intel heeft gisteren de wereld verbaasd door een 28-core (56 threads) processor aan te kondigen die zich niet richt op servergebruik. Nog straffer: in een live benchmark haalt de chip een turbokloksnelheid van 5 GHz met een Cinebench-score van 7.334 punten als gevolg. Ter vergelijking: Intels huidige 18-core topmodel haalt ‘maar’ 3.342 punten.

Intel Xeon-broer

De nieuwe chip is niet Intels allereerste met 28 kernen. Vandaag is de Intel Xeon Platinum 8180 beschikbaar met evenveel kernen. Omdat Intel verder geen details geeft over de nieuwe 28-core chip, kunnen we wel de link leggen met de Xeon-variant. Wel opvallend: die heeft maar een turbokloksnelheid van 3,8 Ghz.

De TDP van de Xeon-chip bedraagt 205 watt, maar met een 5 GHz-turbo zal de nieuwe Intel-chip mogelijk meer verbruiken. Beide chips worden op 14 nanometer gebakken. Er is nog geen prijs bekend gemaakt, maar hij zou wel significant duurder worden dan de huidige 18-core die 2.000 euro kost. Vanaf Q4 2018 is de nieuwe chip te koop.

AMD-counter

Net wanneer Intel zich fier op de borst klopt, gaat AMD een stap verder met de tweede generatie Ryzen Threadripper. Die is beschikbaar in een 32-core-variant en combineert in feite vier 8-core Ryzen APU’s op één chip. Met 32 kernen (64 threads) verdubbelt AMD het aantal kernen van de eerste generatie Ryzen Threadripper-processors. Het formaat blijft hetzelfde zodat het compatibel is met de huidige TR4-socket

In tegenstelling tot Intel liggen de kloksnelheden niet zo extreem hoog. AMD geeft geen details, maar in vergelijking met de 18-core-variant van Intel presteert de nieuwe AMD 32-core ongeveer 30 procent beter in een rendertest die AMD liet zien tijdens de presentatie.

De nieuwe 32-core Ryzen Threadripper wordt gebakken op een 12 nanometerproces en krijgt volgens AMD ondersteuning voor hogere dynamische turbokloksnelheden. De chips zullen vroeger dan Intel op de markt verschijnen: vanaf Q3 2018. Prijzen, kloksnelheden of andere details worden later bekend gemaakt.