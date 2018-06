Microsoft brengt veiligheid en stabiliteit naar Windows 10 IoT Core Services

Microsoft is van plan om een nieuwe, betaalde optie toe te voegen aan zijn Windows 10 IoT Core besturingssysteem. Dat systeem moet regelmatige feature-updates krijgen, een beetje zoals het bedrijf ook doet bij reguliere versies van Windows 10. De betaaldienst gaat Windows 10 IoT Core Services heten.

De nieuwe Microsoft-dienst werd vandaag tijdens de Computex-beurs onthuld. De dienst is volgens Microsoft bedoeld voor partnerbedrijven die van plan zijn een veilig IoT-apparaat op de markt te brengen. Het systeem verkeert momenteel nog in een proeffase en zal – zodra het breed uitgerold wordt – tien jaar lang updates krijgen.

Tien jaar ondersteuning

Windows 10 IoT is de opvolger van Windows Embedded. Waar de reguliere Core-versie tweemaal per jaar nieuwe functies krijgt, is dat in het geval van de Services anders. Die dienst wordt volgens Microsoft een Long-Term Services Channel (LTSC)-release en zal daarom tien jaar lang ondersteund worden met beveiligingsupdates.

Apparaten binnen de Windows 10 IoT Core Services wordt ook het recent gelanceerde Device Update Center ondersteund. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om apparaatupdates te bouwen, ontwikkelen en beheren. Updates kunnen naar het besturingssysteem, de drivers van het apparaat, OEM-specifieke toepassingen en bestanden gebracht worden.

Windows 10 IoT Core Services ondersteunt ook Device Health Attestation (DHA). Dat levert volgens Microsoft garanties op het gebied van de betrouwbaarheid van een apparaat via een afzonderlijke clouddienst. “Met deze functies, kan je een apparaat dat gebouwd is op de Windows 10 IoT Core commercialiseren, zodat je het zakelijke niveau van ondersteuning en beveiliging hebt dat synoniem staat met Windows,” aldus Microsoft.

Momenteel verkeert de Windows 10 IoT Core Services in een gelimiteerde preview-fase. Klanten die zich bij de preview willen voegen, kunnen mailen naar iotservices@microsoft.com. Verder wordt in juli 2018 een bredere preview gelanceerd en zal de uitrol van de dienst later dit jaar plaatsvinden.