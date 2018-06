IBM komt met SaaS-oplossing voor GDPR-compliance

IBM lanceert een SaaS-oplossing voor bedrijven die willen weten waar gegevens precies opgeslagen staan en eventuele problemen rond GDPR-compliance op willen lossen. De Europese General Data Protection Regulation is sinds 25 mei van kracht, maar sommige bedrijven hebben er nog moeite mee ook echt aan de wetgeving te voldoen.

Bepaalde Europese websites hebben online diensten tijdelijk moeten blokkeren, totdat hun datamanagement volledig op orde is. Anderen, die jarenlang gegevens over bezoekers hebben verzameld, moeten uitzoeken waar die gegevens zich precies bevinden, hoe de informatie beveiligd is en welke informatie onder de GDPR-regels valt. Ook is het nog een vraag hoe de software aan GDPR kan voldoen. Deze uitdaging staat aan het hart van de nieuwe Software-as-a-Service (SaaS) dienst van IBM Security.

Data scannen en classificeren

De nieuwe oplossing is afgelopen dinsdag aangekondigd en heet Guardium Analyzer. De tool classificeert data en zoekt naar GDPR-datapatronen om informatie in cloud en on-premise databases te vinden en indelen. Op basis daarvan wordt vervolgens advies gegeven over de handelingen die verricht moeten worden om de gegevens te beveiligen.

Guardium Analyzer is er ook toe in staat om databases te scannen en doorzoeken op bekende veiligheidsproblemen. Verder kan het uitzoeken of er veiligheidspatches nodig zijn om dataprotectie op orde te krijgen en welke databases het meest relevant zijn voor GDPR-controles. Interessant is dat de tool ook een dashboard biedt, dat automatisch updates biedt als het aankomt op GDPR-compliance.

De regelgeving geldt sinds 25 mei en verandert de manier waarop bedrijven met consumentengegevens om kunnen en mogen gaan. Gebruikers krijgen dankzij GDPR meer controle over de manier waarop hun gegevens gebruikt worden en kunnen inzien welke gegevens er over hen verzameld is.