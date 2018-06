Microsoft en partners lanceren de Windows Collaboration Displays

Microsoft lanceert een nieuw type display voor conferentieruimtes. Waar het bedrijf zelf al de Surface Hub maakt, werkt het nu samen met andere fabrikanten van displays om de Windows Collaboration Displays te maken. De schermen kunnen aan reeds bestaande Windows 10-apparaten gekoppeld worden.

De nieuwe displays zijn tijdens de Computex-beurs deze week onthuld. De schermen zijn voorzien van ingebouwde sensoren die werken met de nieuwe Azure IoT functies rond ‘ruimtelijke intelligentie’. De sensoren detecteren of iemand zich in een ruimte bevindt, en het systeem kan zo beter regelen of een ruimte verhit of gekoeld moet worden. Ook zouden systemen waarmee werknemers ruimtes kunnen reserveren efficiënter beheerd kunnen worden.

Intelligente schermen

De displays bieden volgens de aankondiging hoge resolutie, multi-touch en ondersteunen input via een stylus. Microsoft stelt ook dat de displays voorzien zijn van far-field microfoons, die daarmee functies als Cortana ondersteunen. Ook zijn de displays voorzien van camera’s die videoconferenties via Microsoft Teams of andere soortgelijke software mogelijk maken.

De eerste schermen zullen in meerdere varianten en met verschillende groottes door Sharp en Avocor uitgebracht worden. De bedoeling is dat ze later dit jaar nog op de markt komen, wanneer precies en tegen welke prijzen is niet bekend. Wel is duidelijk dat Microsoft zijn samenwerkingsplatform zo goed mogelijk te laten concurreren met soortgelijke hardware.

Google heeft, net als Microsoft, een groot display op de markt gebracht, waarmee de markt van conferentiehardware veroverd moet worden. Met deze Windows Collaboration Displays krijgt Microsoft allicht meer voet aan de grond.