Fortinet neemt IoT-securityspecialist Bradford Networks over

Fortinet heeft de overname van Bradford Networks afgerond. Deze partij levert oplossingen voor het beheer van de netwerktoegang, betrekking hebbend op de beveiliging van Bring Your Own Device (BYOD), Internet of Things (IoT) en endpoints. De oplossingen bieden een overzicht van alle endpoints en apparaten binnen het netwerk, dynamisch beheer van de netwerktoegang en geautomatiseerde incidentrespons.

Door de overname vereenvoudigt Fortinet Security Fabric het verenigen van toegangsbeheer en oplossingen voor IoT-beveiliging. Grote ondernemingen moeten zo profiteren van verbeterd overzicht op, en beveiliging van complexe netwerken. Dit gebeurt onder meer door analyses van netwerkgebeurtenissen en incidentrespons binnen een paar seconden, dankzij integratie met geautomatiseerde workflows die voorkomen dat cybercriminelen zich door het netwerk verplaatsen.

De verbeterde IoT-beveiliging zit hem onder andere in microsegmentatie van apparaten, dynamische indeling van headless apparaten op type en profiel en automatische toepassing van beleidsregels voor het isoleren van onveilige apparaten. Deze functionaliteiten zijn toegankelijk via een web-based user interface.

Enterprises

Fortinet benadrukt dat gebruikers integraal, continu en agentloos inzicht krijgen in endpoints, gebruikers, vertrouwde en onbekende mobiele apparaten en applicaties en randapparatuur die toegang tot het netwerk zoeken. Verder moet de overname resulteren in een eenvoudige en kostenefficiënte implementatie dankzij een schaalbare architectuur die een einde maakt aan de noodzaak van afzonderlijke implementaties op elke locaties binnen geografisch verspreide netwerken.

Uiteindelijk is integratie van de technologie van Bradford met de Sercurity Fabric bedoeld om grote ondernemingen de mogelijkheden te bieden die ze nodig hebben om bedreigingen in de kiem te smoren en onbetrouwbare apparaten uit het netwerk te weren.

In de aankondiging spreken de partijen niet over een overnamebedrag en wat er met het personeel gebeurt. Fortinet verwacht dat de overname weinig gevolgen heeft voor de financiële prestaties in het tweede kwartaal of voor zijn verwachtingen voor het boekjaar 2018, die het op 3 mei bekendmaakte.