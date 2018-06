Facebook deelde persoonsgegevens met minstens vier Chinese bedrijven

Facebook heeft gisteren bekend gemaakt dat het samenwerkingen met ten minste vier Chinese bedrijven had, waarbij data gedeeld werd. Het gaat onder meer om Huawei, ’s werelds derde grootste smartphonemaker, dat momenteel onder de loep genomen wordt door de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van Facebook. Het sociale netwerk liet weten dat er wereldwijd ongeveer zestig bedrijven zijn die toegang hadden tot bepaalde gebruiksgegevens. In ruil daarvoor moesten Facebook-achtige ervaringen aan hun gebruikers bieden. Het gaat om bedrijven als Huawei, Lenovo, Oppo en TCL.

Zorgen om privacy

In de Verenigde Staten wordt bezorgd gereageerd op de afspraken. Senatoren en Congresleden willen weten wat voor gegevens precies gedeeld werden en met welke bedrijven. Het nieuws daarover kwam zondag uit via de New York Times, dat op basis van anonieme bronnen stelde dat Facebook deze partnerschappen was aangegaan.

Nu is er dus een bevestiging, en blijkt dat Facebook sinds het Cambridge Analytica-schandaal ongeveer de helft van de samenwerkingsverbanden opgezegd heeft. Deze week nog zal het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg zijn partnerschap met Huawei stopzetten en de komende tijd worden ook de andere samenwerkingen met Chinese bedrijven stopgezet.

In een statement laat Facebook weten dat het “net als veel andere Amerikaanse technologiebedrijven” samenwerkt met Huawei en “andere Chinese fabrikanten, om hun diensten op deze telefoons te integreren.” Juist dit krijgt kritiek van de Amerikaanse overheid, want een aantal Chinese bedrijven worden beschuldigd van spionage.

Zo loopt er een onderzoek naar Huawei. In die context is deze samenwerking natuurlijk niet de meest handige. Facebook zal ook daarover verantwoording moeten afleggen, terwijl het nog altijd honderden vragen rond het Cambridge Analytica-schandaal moet beantwoorden. Daarmee heeft Facebook het een schandaal nog niet opgelost, en is het volgende al begonnen.