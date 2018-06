HP lanceert 14-inch zakelijke laptop ProBook x360 400 G1

Tijdens de Computex-beurs heeft HP de nieuwe ProBook x360 400 G1 gelanceerd. De laptop is volgens het bedrijf ontwikkeld om zich aan te passen aan de manier waarop groeiende bedrijven en flexibele professionals zowel in als buiten het kantoor werken. De 14-inch convertible wordt draaiende gehouden door achtste generatie Intel Core-processoren en maximaal een Nvidia GeForce MX130 GPU.

Er zijn twee opties als het aankomt op het display: in beide gevallen gaat het om een 14-inch IPS-paneel met resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels. De keuzemogelijkheden hebben vooral betrekking op de maximale helderheid van het scherm en de kleurweergave. In beide gevallen gaat het overigens om een aanraakscherm.

De specificaties

Er kan uit een hele reeks opties gekozen worden als het aankomt op de HP ProBook x360 400 G1. In de goedkoopste variant wordt de laptop draaiende gehouden door een Intel Celeron 3865U-processor, in de duurste door een Intel Core i7-8550U-processor. Welke versie je ook kiest: allemaal kunnen ze maximaal over zestien gigabyte aan werkgeheugen ter beschikking hebben.

Wat de opslagcapaciteit betreft, kan er gekozen worden voor SSD-opslag van 128 tot 512 gigabyte. Verder is er Bluetooth 4.2 ingebouwd, is er een LTE-variant, microSD-kaartlezer, een USB Type-C 3.0 ingang en een HDMI-poort. Optioneel is er ook een vingerafdrukscanner en een gezichtsherkenningscamera die met infrarood werkt.

De HP ProBook x360 400 G1 biedt ook enkele functies die HP specifiek voor bedrijven heeft toegevoegd, waaronder de GP Client Security Manager Gen4 voor extra veilige logins; Hp Device Access Manager; HP Spare Key en HP Password Manager.

De laptop is in de loop van deze maand nog verkrijgbaar en heeft in de goedkoopste variant een adviesprijs van 599 dollar.