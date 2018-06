Britten gaan quantum computers en machine learning gebruiken bij terrorismebestrijding

De Britse regering bracht deze week het CONTEST-rapport uit, waarin er gekeken wordt naar technologische ontwikkelingen en terrorisme. Volgens de regering bieden digitale ontwikkelingen mogelijkheden voor terroristen om propaganda te coördineren en verspreiden. Tegelijk kunnen machine learning en analytics een belangrijke rol spelen in de antiterrorismestrategie van het land.

Het CONTEST-rapport brengt een uitgebreide blik op de Britse antiterrorismestrategie in het licht van aanslagen in Londen en Manchester. In het rapport worden diverse innovaties omschreven en de manier waarop ze extremistische elementen helpen aanslagen te plegen. De technieken die daarin voorbij komen zijn zo divers als cryptovaluta, drones en encryptiemethoden.

Nieuwe strategie

De nieuwe strategie die de Britse overheid wil hanteren, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om “cruciale informatie te filteren en identificeren”. Machine learning en quantum computers moeten gebruikt worden om relevante data te vinden in grote datasets. Daarmee denkt de Britse regering terroristen een stap voor te zijn.

“De dreiging die uitgaat van cyberterrorisme zal in de toekomst groeien, maar de huidige technische mogelijkheden van terroristen wordt als te laag gezien”, valt in het rapport te lezen. Daar wil de Britse regering zich op voorbereiden, door wetgeving aan te passen en nieuwe terroristische praktijken te definiëren. Zo zou het een misdrijf moeten worden om herhaaldelijk terroristische content te streamen.

Online wordt verder al met behulp van kunstmatige intelligentie gezocht naar terroristische content. Zo is er een tool die zoekt naar video’s en blijkt die in 99,9 procent correct te zitten bij het identificeren van terroristische content. Dit soort technologie moet alleen maar meer toegepast worden volgens de Britse overheid en om dat mogelijk te maken, werkt het aan nieuwe wetgeving.