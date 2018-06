Bitdefender en Zyxel werken samen aan beveiliging van ZyWALL-oplossingen

Zyxel en Bitdefender werken samen aan de beveiliging van ZyWALL-oplossingen. De anti-malwarediensten van Bitdefender bieden gebruikers van ZyWALL bescherming tegen online bedreigingen. De technologie van Bitdefender is op abonnementsbasis beschikbaar voor het hele Zyxel-securityportfolio.

Technieken van Bitdefender bieden end-to-end cybersecurityoplossingen en bescherming tegen bedreigingen aan meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers wereldwijd. Bitdefender levert zijn anti-malwarediensten voor de volledige productlijn van ZyWALL beveiligingsapparatuur.

Snelle netwerkbescherming

De technologie van Bitdefender biedt scansnelheden die kunnen oplopen tot meer dan 40 Gb per seconde. Volgens de twee bedrijven maximaliseert dat de netwerkbescherming van Zyxel-gebruikers tegen online bedreigingen zonder dat dit ten koste gaat van de netwerkprestaties; en dus met behoud van een ultra-lage impact op systeembronnen.

Peter van der Putten, Head of Channel van Zyxel Benelux, laat weten erg enthousiast te zijn over de samenwerking. Deze versterkt volgens hem het “vermogen om onze klanten de beste bescherming te bieden” en zou vooral een onweerstaanbare optie op het gebied van anti-malwarediensten bieden.

Bitdefender laat in monde van Jose Lopez, Vice President, Technology Licensing en Service Providers, weten dat het bedrijf blij is zijn producten uit te kunnen breiden naar de apparatuur van Zyxel. “Met deze samenwerking zullen de Zyxel-klanten profiteren van de onderzoekscapaciteiten van Bitdefender op het gebied van cyberbeveiliging. Samen blijven we voorop lopen in de beveiligingsindustrie.”