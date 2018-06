Algoritme kan precies dieren herkennen, omschrijven en tellen

Kunstmatige intelligentie kan op vrijwel elk vlak ingezet worden. Dat blijkt eens te meer uit een nieuw algoritme dat onderzoekers van onder meer Harvard en Oxford ontwikkeld hebben. Uit een samenwerkingsverband van onderzoekers van verschillende universiteiten is een techniek voortgekomen dat wilde dieren kan identificeren, omschrijven en tellen – dat allemaal met een accuratesse van 96,6 procent.

Dat blijkt uit een onderzoekspaper die in november 2017 werd geschreven en deze week verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences. De technologie stelt de onderzoekers ertoe in staat om gegevens over wilde dieren te verzamelen, zonder dat daar al teveel geld aan uitgegeven hoeft te worden.

Snelle beeldverwerking

Een van de onderzoekers, Jeff Clune, laat in een statement weten dat de hoop is om hiermee “te helpen onderzoeksrichtingen als ecologie, biologie en gedragswetenschappen te veranderen in ‘big data sciences’”. Het algoritme is ertoe in staat eenvoudig dieren te herkennen, omschrijven en tellen.

Dat kon dankzij een project dat Zooniverse heet, waar vrijwilligers foto’s kunnen uploaden. Die foto’s van olifanten, giraffen, gazelles, leeuwen, cheeta’s en andere dieren in hun natuurlijke omgevingen, werden gebruikt om het algoritme te trainen. De foto’s worden vervolgens door het algoritme voorzien van tekst en cijfers.

Het algoritme kan precies zien welke diersoorten aanwezig zijn op een foto en omschrijven welke activiteit zij ondernemen. Zo weet het algoritme onder meer te bepalen of een dier bijvoorbeeld aan het eten of aan het slapen is. Het systeem werkt verder enorm snel: het kan zes maanden aan beeldmateriaal in enkele uren tijd verwerken, waar menselijke vrijwilligers daar gewoonlijk twee tot drie maanden voor nodig hebben.

Dat laatste wapenfeit maakt de onderzoekers vooral enthousiast: zo kan de waardevolle tijd van de vrijwilligers op andere gebieden ingezet worden.