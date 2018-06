Barracuda PhishLine helpt MKB’ers zich te beschermen tegen e-mailfraude

Barracuda breidt zijn Phishline-productportfolio uit met een nieuwe editie, die gericht is op organisaties met minder dan 1.000 medewerkers. Phishline wapent organisaties tegen e-mailfraude, dataverlies en reputatieschade.

Net als bijvoorbeeld Sophos Phish Threat bestaat PhishLine uit trainingen en simulaties om medewerkers op te leiden in het herkennen van geavanceerde phishing-aanvallen. Met de introductie van de nieuwe versie zijn er nu verschillende varianten van de software beschikbaar, afhankelijk van bedrijfsgrootte.

“Aanvallers gaan met phishing steeds doelgerichter en slimmer te werk. Ook hebben ze hun focus verlegd van de grootste organisaties naar kleinere doelwitten”, verduidelijkt Alain Luxembourg, territory manager voor België en Nederland bij Barracuda Networks, de keuze om een versie speciaal voor middelgrote organisaties op de markt te brengen.

Phishingsimulatie

Barracuda liet een wereldwijd onderzoek uitvoeren bij 640 professionals die verantwoordelijk zijn voor e-mailsecurity in hun bedrijf. Daaruit blijkt dat 98 procent denkt dat hun organisatie zou profiteren van extra maatregelen om de beveiliging van e-mail te verbeteren. Tegelijk geeft maar 77 procent aan dat ze hun medewerkers daadwerkelijk trainen. Dat gebeurt bovendien vaker bij grote bedrijven met meer dan 1.000 werknemers dan in MKB’ers.

Phishline helpt mensen subtiele aanwijzingen te herkennen die erop kunnen duiden dat een e-mail niet is verstuurd door de afzender die erboven staat. Enerzijds wordt medewerkers via computertraining een basiskennis over de nieuwste aanvalstechnieken bijgebracht. Anderzijds wordt een training in de bedrijfsprocessen geïntegreerd om via simulaties te testen of de werknemers op de juiste manier reageren.