Red Hat maakt cloud-native oplossing Fuse 7 beschikbaar

Red Hat kondigt de beschikbaarheid van Fuse 7 aan, de nieuwe versie van zijn distributed, cloud-native integratieoplossing. Met deze versie breidt het bedrijf zijn integratiemogelijkheden uit naar het OpenShift Container Platform. Tegelijkertijd komt Red Hat met de nieuwe low-code integration Platform as a Service (iPaaS)-oplossing Fuse Online.

In de nieuwe release bevindt zich een browsergebaseerde grafische interface met low-code drag-and-drop mogelijkheden. Zakelijke gebruikers en ontwikkelaars kunnen hiermee applicaties en diensten integreren door gebruik te maken van meer dan 200 vooraf gedefinieerde connectoren en componenten.

Die componenten zijn gebaseerd op Apache Camel en omvatten meer dan 50 nieuwe connectoren voor big data, clouddiensten en Software as a Service (SaaS)-endpoints. Ze zijn aan te passen en schalen voor legacy-systemen, API’s, IoT-apparaten en cloud-native apps. Het is mogelijk om externe leveranciers en partners de diensten en integraties te laten gebruiken.

Streven

Daarnaast wil Red Hat met deze versie verbeterde productiviteit en beheergemak in private, public en hybride clouds realiseren. Dit door de mogelijkheden in het OpenShift Container Plaatform te gebruiken. Deze native OpenShift-gebaseerde ervaring biedt portabiliteit voor diensten en integraties in runtime-omgevingen en stelt verschillende gebruikers in staat beter samen te werken.

Fuse kan naast Red Hat 3scale API Management gebruikt worden om mogelijkheden toe te voegen voor beveiliging, rate limiting en community-mogelijkheden rond diensten die uit Fuse of elders zijn samengesteld. Gecombineerd met het OpenShift Container Platform, zijn Fuse en 3scale API Management de basis van Red Hat’s agile integratie architectuur.

Door het iPaaS-aanbod zijn zakelijke gebruikers, zoals applicatieontwikkelaars en niet-technische citizen integrators, in staat om via één platform onafhankelijk van elkaar deel te nemen aan het integratieproces. Daarbij worden de corporate governance en processen gehandhaafd.

Leden van de Red Hat Developer-community kunnen Fuse 7 per direct downloaden. Via de Red Hat Customer Portal kunnen gebruikers de nieuwste updates krijgen. Voor het gebruik van Fuse Online kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.