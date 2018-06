Commvault breidt datamanagement-mogelijkheden voor Microsoft Office 365 uit

Commvault komt met nieuwe mogelijkheden voor de integratie met Microsoft Office 365. Deze verbeteren het beheer, de migratie en beveiliging van data, eDiscovery en compliance. Zo kunnen organisaties investeringen in de technologie van Commvault uitbreiden met bescherming voor hun Office 365-omgeving.

Commvault legt uit dat organisaties die data op locatie en in gehoste Microsoft Exchange- en Microsoft SharePoint-omgevingen overzetten naar Office 365 een cloud-oplossing nodig hebben voor de databescherming, gegevensopslag en beveiliging. Het Data Platform van Commvault en zijn technologie voor endpointbeveiliging bieden de mogelijkheid om de beleidsregels die ze op locatie hanteren ook toe te passen op Microsoft 365, Office 365 en Windows 10. Door een gemeenschappelijk dataplatform moet een einde komen aan de risico’s en instabiliteit die komen kijken bij het gebruik van losstaande oplossingen.

Mogelijkheden

Zo belooft Commvault snellere migraties te bieden door het archiveren van overtollige, verouderde data op locatie in aanloop naar de overstap naar Office 365. De reeks andere ondersteuningen somt Commvault als volgt op:

een heterogene, storage-onafhankelijke eDiscovery- en zoekoplossing voor multi-cloudomgevingen die ook Office 365-content omspant;

beheer van Office 365-data conform de eisen van GDPR;

geavanceerde procedures voor databeheer en lagere storage-kosten dankzij ingebouwde functionaliteit voor deduplicatie en compressie;

lagere operationele kosten dankzij uitgebreide integratie van de oplossingen van Commvault met opslagvoorzieningen en het gebruik van commodity storage zoals Microsoft Azure Storage;

data governance-ontwerpen die bedrijven helpen om te voldoen aan de richtlijnen en auditvereisten met geavanceerde regels voor archivering en bewaarperioden;

de mogelijkheid om Microsoft Azure Stack te gebruiken als hostinglocatie voor Office 365-data.

Daarnaast heeft de oplossing van Commvault betrekking op service providers. Zij zijn in staat om in ondersteuningsbehoefte te voorzien met kostenefficiënte en betrouwbare diensten die worden aangeboden op basis van een multi-tenant dienstenplatform dat geïntegreerd is met Office 365, Microsoft 365 en Azure. Naar eigen zeggen komt het ook tegemoet aan alle eisen van klanten op het gebied van databeheer, zodat ze uitgroeien tot strategische partner voor eindklanten.

Commvault benadrukt dat het uitgebreide, door beleidsregels aangestuurde databescherming en gegevensherstel biedt voor diverse oplossingen van Microsoft, zoals Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Project Online, Windows 10 en voor alle andere data op locatie of in uiteenlopende clouds. De nieuwe mogelijkheden binnen de oplossingen van Commvault voor Microsoft 365 en Office 365 zijn per direct beschikbaar.