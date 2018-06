Cisco investeert in Avi Networks in D-ronde financiering

Avi Networks laat weten dat het 60 miljoen dollar (51 miljoen euro) opgehaald heeft tijdens zijn D-ronde financiering. Deze investering is afkomstig van Cisco Investments, DAG Ventures, Greylock Partners, Lightspeed Venture Partners en Menlo Ventures. Met het nieuwe bedrag komt de totale financiering van Avi uit op 115 miljoen dollar.

De banden van Avi met Cisco gaan wat verder dan alleen deze investering. Zo verkoopt Cisco het Avi Vantage-platform in markten over de hele wereld. Ook is AVI geïntegreerd met Cisco’s intent-based netwerk- en automatiseringsoplossing Cisco ACI voor datacenters. Cisco geeft dan ook aan te geloven dat Avi een disruptief platform voor L4-L7-applicatiediensten ontwikkeld heeft met een softwaregerichte benadering. Hiermee kunnen gebruikers netwerkautomatisering en applicatiediensten opschalen in private- en public clouds.

Vantage Platform

Eerder kondigde Cisco aan het voor klanten die ACI in een private datacenter gebruiken eenvoudiger te maken om de infrastructuur naar public clouds zoals AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure te brengen. AVI ziet zich als een verlengde van die strategie: Layer 2 tot 4 komt van Cisco af, terwijl Avi voor Layer 4 tot 7 zorgt. Door de gezamenlijke oplossing kan Cisco een volledige netwerk-stack bieden van Layers 2 tot 7 op de gewenste omgeving.

Avi spreekt zodoende de intentie uit een wereldwijd platform te willen bieden dat de behoeftes van welke applicatie dan ook dekt. Denk daarbij aan bare metal, containers en virtual machines. Het maakt niet uit of die on-premises, in Azure of GCP draaien of tussen deze omgevingen. Met het platform zijn enterprises in staat availability en security te onderhouden, terwijl ze ook multi-cloud omgevingen kunnen monitoren. Het lijkt er al met al op dat vooral het Vantage Platform van Avi een boost moet krijgen door de investeringsronde.