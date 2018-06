‘Verlies van privacy en controle grootste obstakels voor nieuwe technologieën’

Het opgeven van de privacy en het niet langer alles zelf controleren zijn de voornaamste belemmeringen om nieuwe technologische snufjes meteen te omarmen. Dat blijkt uit een peiling van Bosch onder 1.000 Nederlanders. Het bedrijf ziet dat Nederlandse consumenten geïnteresseerd zijn in nieuwe technologieën, terwijl er ook terughoudendheid heerst als het aankomt op het effectief gebruik ervan. Een nieuwe technologie moet eerst zijn nut bewijzen voor deze breed toegepast wordt.

Bosch stelt vast dat de Nederlander mentaal klaar is voor nieuwe digitale toepassingen. Meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) beweert helemaal te snappen hoe die nieuwe technologieën werken. Dat betekent echter niet dat de nieuwste snufjes al in huis zijn. 26 procent van de Nederlanders is een zogeheten Superconnector. Dat is iemand die al sterk verbonden is en alle nieuwe snufjes en gadgets meteen wil uitproberen.

Meer Nederlanders omschrijven zich als een persoon die nieuwe technologieën leuk vinden maar ze niet meteen in huis halen (39 procent). Er is ook een groep die niet meteen nee tegen een bepaald gadget zegt. Zij zijn echter niet bereid voor het gebruik hun privacy op te geven. 17 procent van de Nederlanders deelt zich in deze categorie in.

Verbonden indien er meerwaarde is

Een app of gadget vindt een Nederlander pas interessant als die echt een meerwaarde biedt. Zo vindt 55 procent een app die het energieverbruik vermindert een interessant hulpmiddel. Bijna de helft vindt een app die op afstand lichten in het huis kan regelen handig. De ondervraagden waarderen ook een traffic jam assistent (43 procent) die het autorijden tijdens files overneemt en een verbonden wasmachine (45 procent) die zelf het wasprogramma instelt en automatisch wasmiddel toevoegt. Een auto die zichzelf parkeert is voor 19 procent interessant.

Bosch ziet tevens dat de gemiddelde Nederlander ook vrij pragmatisch is. Als traditionele middelen praktischer zijn dan wordt daar aan vastgehouden. Zo gaat 69 procent met een handgeschreven lijstje naar de supermarkt en 59 procent zet ’s ochtends zelf zijn koffie (en niet op afstand met een app). Daarnaast print 43 procent nog steeds vliegtickets af voor vertrek naar de luchthaven.