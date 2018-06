Samsung brengt modulair MicroLED-display The Wall Professional naar Nederland

Samsung kondigt aan dat The Wall Professional in het derde kwartaal van 2018 in Nederland verkrijgbaar is. Dit MicroLED-display is standaard 146-inch en kan uitgebreid worden naar een grootte van tientallen meters vanwege zijn modulair karakter. De combinatie van diepe zwarttinten, helderheid en scherpe contrasten moet de Wall Professional geschikt maken voor verschillende commerciële toepassingen.

Doordat de grootte naar wens aangepast kan worden, maakt het niet uit waar het MicroLED display komt te hangen. In de praktijk kan de gebruiker de LED-modules vrijwel onbeperkt weghalen en toevoegen, net zolang tot The Wall Professional de perfecte afmeting heeft voor het beoogde doel. Het display kan van nut zijn in bijvoorbeeld een corporate lobby, museum, galerie of luxueuze winkelruimte.

Toepasbaarheid

Bij The Wall Professional maakt het volgens Samsung niet uit of de opstelling in een lichte of donkere omgeving geplaatst wordt. De HDR10+-technologie en MicroLED-pixelmodules produceren namelijk een piekhelderheid van 1600 nits. De LED-lampjes stralen zelf licht uit, waardoor achtergrondverlichting overbodig wordt.

Door de gebruikte technologie heeft het scherm geen kleurenfilters nodig. Bij MicroLED stralen de pixels immers het benodigde licht uit, net zoals bij OLED. LED’s zijn bij MicroLED echter niet organisch. Zodoende zijn er minder lagen vereist, wat leidt tot een dunner paneel

The Wall Professional maakt gebruik van Samsung MagicInfo. Met dit content management platform kan de gebruiker vanaf iedere locatie content creëren, inplannen en toevoegen aan het MicroLED-display. Het maakt daarbij niet uit of er één of meerdere displays gebruikt worden. Via het platform zijn de displays te monitoren en aan te sturen.

De levering van The Wall Professional begint in Nederland vanaf het derde kwartaal van 2018. Geïnteresseerden kunnen het display al wel bestellen, al vinden we zo snel nog geen Nederlandse prijs.