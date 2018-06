‘Ook Google voerde overnamegesprekken met GitHub’

Afgelopen dinsdag werd het gerucht bevestigd: GitHub wordt voor 7,5 miljard dollar overgenomen door Microsoft. Vandaag blijkt dat het bedrijf ook in gesprek was met Google, maar dat oprichter Chris Wanstrath koos voor Microsoft vanwege zijn persoonlijke band met CEO Satya Nadella.

De site CNBC stelt op basis van bronnen binnen Google dat daar ook interesse was in de site. Dat niet alleen: in het verleden zouden ook bedrijven als Amazon interesse hebben geuit. Maar het bod van Microsoft was zo hoog dat alle concurrentie meteen kon afhaken. Dat komt omdat Microsoft vijfentwintig keer de omzet van GitHub heeft betaald: daarmee komt dat neer op 300 miljoen dollar per jaar voor de codedeelsite.

Logische overname

Voor Microsoft was de overname van GitHub alleen maar logisch. Het ooit zo dominante Windows levert langzaamaan minder geld op en dat heeft binnen het bedrijf gezorgd voor een reorganisatie. Tegenwoordig werkt het bedrijf niet alleen aan clouddienst Azure, waarmee het groot succes boekt, maar ook aan nieuwe diensten.

Dat Microsoft zowel GitHub als LinkedIn in bezit heeft, betekent dat het twee van de grootste professionele netwerken heeft, waarmee het in elk geval een belangrijke slag in de strijd om het schaarse techtalent heeft gewonnen. De vraag is nu wel wat Microsoft met GitHub gaat doen.

De dienst is vooral gratis, omdat CEO Wanstrath graag wilde dat ontwikkelaars over goede mogelijkheden zouden beschikken. Dat is gelukt en om die reden is het platform ook zo populair. Microsoft omarmt verder open-source software, om de groei te herstellen en ontwikkelaars aan te trekken, maar moet ook geld verdienen.

De bedoeling is overigens dat GitHub voorlopig onafhankelijk blijft, maar uiteindelijk onderdeel wordt van het commerciële aanbod, waar ook Office 365 en Dynamics 365 onder vallen.