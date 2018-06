LANCOM Systems ziet wederom dubbele groeicijfers

LANCOM Systems blijft groeien. Het bedrijf meldt dat 2017 een goed boekjaar was, met omzetgroei van 17 procent tot 58,5 miljoen euro. Sinds het opgericht werd, haalt het bedrijf steevast dubbele groeicijfers, gemiddeld 14 procent per jaar. Met de opening van een nieuwe ontwikkelingsvestiging in Karlsruhe breidde LANCOM ook zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling uit.

LANCOM breidt zijn aanbod van WAN, LAN en WLAN gestaag naar de grootzakelijke markt uit; daardoor verwacht het bedrijf de komende jaren steevast goede cijfers te blijven behalen. Ook investeert het bedrijf in cloud-gebaseerde netwerkbeheeroplossingen en Software Defined Networking (SDN).

Slimme investeringen

De investeringen in beide oplossingen blijven hun vruchten afwerpen: zo groeide LANCOM niet alleen in zijn traditionele MKB-segment aanzienlijk, maar wist de infrastructuurfabrikant met name zijn business met grote bedrijven en telecommunicatieaanbieders met bijna 40 procent significant sneller uit te bouwen dan de markt. LANCOM breidde zijn positie hier vooral uit op het gebied van de verbinding/routing tussen vestigingen via WAN/VPN.

Ook de ontwikkeling van het uitgebreide VoIP-routerportfolio had een bijzonder effect. De apparaten worden vooral gebruikt voor de migratie van zakelijke klanten van ISDN en analoge lijnen naar IP-gebaseerde communicatie (All-IP), die noodzakelijk wordt door de netwerkmigratie bij Deutsche Telekom.

Uitbreiding activa

Vorig jaar heeft LANCOM zijn activa op het gebied van hardware, software en cloud-ontwikkeling enorm uitgebreid. In het hoofdkantoor in Würselen heeft het bedrijf niet alleen geïnvesteerd in personeelsuitbreiding en nieuwe ruimtes, maar vooral in technische uitrusting. Zo werd onder meer een EMC-testkamer in gebruik genomen, waardoor met name LANCOM WLAN-oplossingen nu sneller klaar zijn voor de markt.

In oktober 2017 opende LANCOM bovendien een nieuwe ontwikkelingsvestiging voor WLAN-, cloud- en beveiligingsoplossingen in Karlsruhe. In totaal stroomde ongeveer 13 procent van de jaarlijkse omzet terug naar onderzoek en ontwikkeling. Overigens zal de LANCOM Management Cloud (LMC) dit jaar de voornaamste groeimotor blijken volgens het bedrijf. Daarmee krijgt het namelijk toegang tot de snelgroeiende SDN-markt, waarbinnen digitaliseringsprojecten in het bedrijfsleven en bij overheden geïmplementeerd worden.