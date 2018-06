Ook SAP komt met een blockchain-gerelateerde clouddienst

SAP is de volgende zakelijke speler die komt met een cloudgerelateerde blockchain-dienst. Tijdens zijn Sapphire-conferentie heeft het bekend gemaakt dat de SAP Leonardo Blockchain-dienst algemeen beschikbaar is. Dat is een clouddienst die bedrijven helpt applicaties te bouwen, op basis van de registertechniek.

Dat meldt TechCrunch vandaag op basis van een statement van SAP tijdens de conferentie. De dienst dient als basis voor klanten om hun blockchain-projecten op te ontwikkelen. SAP hanteert naar eigen zegen een agnostische aanpak, en maakt het daarom mogelijk om verschillende blockchain-technieken te gebruiken. Het gaat onder meer om het open-source Hyperledger project, MultiChain en andere technieken.

Nog in ontwikkeling

Deel van de gedachte achter die flexibiliteit is het feit dat blockchain nog gedefinieerd wordt. SAP wil zich dan ook nog niet committeren aan een van de aanpakken die gehanteerd worden, tot de markt zelf besloten heeft welke kant het hiermee op wil. Dat zou er ook voor moeten zorgen dat de impact van deze keuze op klanten minimaal gehouden wordt, terwijl de technologie zich wel verder kan ontwikkelen.

Met de release van een blockchain-dienst voor klanten voegt SAP zich overigens in een illuster rijtje: onder meer Amazon, IBM, Microsoft en Oracle lanceerden ook al hun eigen blockchain-diensten. SAP zal zijn dienst vooral richten op het back-office management van bedrijven. Blockchain kan helpen het papierwerk te verminderen, onder meer omdat alles zo eenvoudig te traceren wordt.