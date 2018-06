‘EU legt Google komende weken miljardenboete op’

De Europese Commissie zou van plan zijn om Google een boete op te leggen van maximaal 11 miljard dollar (9,3 miljard euro). Dat meldt althans de Financial Times, wiens bronnen uitgaan van bekendmaking in de komende weken. Reden voor deze miljardenboete is dat Google zijn marktpositie in Android misbruikt.

Margrethe Vestager, de Eurocommissaris voor Mededinging, doet al geruime tijd onderzoek naar Google. Als zij daadwerkelijk een bedrag van 11 miljard dollar als boete oplegt, dan komt dat neer op tien procent van de omzet van moederbedrijf Alphabet. Toch gaat het hier om een maximumbedrag, de werkelijke boete kan lager uitkomen. Desalniettemin zou het om één van de grootste ingrepen van de EU gaan.

Volgens de EU trekt Google zijn eigen apps en diensten voor op Android. Daarnaast zou Google smartphone-makers teveel dwingen om apps van Google te gebruiken. Vestager wil dat fabrikanten zelf kunnen bepalen welke apps ze op hun toestellen plaatsen en dat er een eind komt aan het misbruik maken van de machtspositie.

Het besluit zal grote gevolgen hebben, aangezien op zo’n 80 procent van de smartphones Android draait. Veel van Google’s diensten zijn dan ook afhankelijk van het besturingssysteem. Mogelijk moet Google na het besluit van de EU aanpassingen doorvoeren, wat niet alleen voor het bedrijf gevolgen heeft maar ook voor de consument.

Eerdere boete

De EU doet al zo’n acht jaar onderzoek naar de machtspositie van Google. Dit leidde eerder tot een boete van 2,4 miljard euro vanwege het voortrekken van eigen diensten, en dan specifiek Google Shopping. Andere soortgelijke prijsvergelijkers verschenen veel lager op pagina’s met zoekresultaten, volgens de EU concurrentievervalsing. Vooralsnog lijkt het erop dat Google weinig veranderde aan zijn model naar aanleiding van de boete.