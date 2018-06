Problemen ZTE met Amerikaanse overheid zijn voorbij

Het zat er al aan te komen: de Verenigde Staten beëindigen nu het handelsverbod tegen het Chinese bedrijf ZTE. Niet alleen moet het bedrijf een boete betalen, er zijn ook andere maatregelen genomen die de onderneming het leven niet eenvoudiger maken. Maar in ruil daarvoor is het bedrijf wel van de ondergang gered.

Dat meldt de site CNBC vandaag op basis van bericht van de Amerikaanse minister Wilber Ross. ZTE moet een boete van één miljard dollar betalen aan de Verenigde Staten voor de in het verleden begane overtredingen. Ook wordt er een ‘complianceteam’ aangesteld door de Verenigde Staten, dat betaald zal worden door ZTE. Tegelijk moet het management vervangen worden.

Zeer strikte voorwaarden

ZTE kwam in de problemen toen de Verenigde Staten erachter kwamen dat het bedrijf – ondanks een handelsverbod – producten met Amerikaanse componenten aan Iran en Noord-Korea leverde. Het moest daar een boete van 1,19 miljard dollar voor betalen, maar vervolgens stelde het handelsministerie van de Verenigde Staten dat ZTE de regelgevers misleid had.

Dat kwam vooral omdat het management maar niet vervangen had, zoals het bedrijf wel had afgesproken. Volgens Ross zijn het zeer strikte voorwaarden; sterker nog: “dit is de meest strikte en de grootste schikking” die ooit in dit soort context door de Verenigde Staten opgelegd is aan een bedrijf.

Binnen ZTE zal opgelucht ademgehaald worden. Het bedrijf is een van de grootste fabrikanten van telecommunicatiecomponenten en biedt wereldwijd producten aan. Het Chinese bedrijf levert belangrijke technologie voor draadloze netwerken en gebruikt daarin Amerikaanse componenten.

Toen bleek dat die componenten niet meer gebruikt mochten worden, betekende dat, dat het bedrijf wellicht failliet zou gaan. ZTE leek ook een speelbal te worden in het opkomende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, maar door ingrijpen van het Witte Huis en de Chinese overheid, werd daar een einde aan gemaakt.