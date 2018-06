Microsoft toont plannen voor Visual Studio 2019

Microsoft laat in een blogpost weten dat het aan de eerste plannen werkt om Visual Studio 2019 vorm te geven. Nu de technologiegigant ook GitHub heeft overgenomen, lijkt het ons evident dat er een verregaande interactie komt tussen beide. Meer details volgen in de komende maanden.

In een blogpost toont Microsoft de eerste plannen voor Visual Studio 2019. De nieuwe versie moet Visual Studio 2017 aflossen die sinds maart 2017 beschikbaar is. Of versie 2019 ook effectief volgend jaar beschikbaar zal zijn, laat Microsoft niet weten. In de loop van dit jaar worden meer details verwacht.

Met de overname van GitHub voor 7,5 miljard dollar eerder deze week geeft Microsoft vroeger dan verwacht een inkijk in de nieuwste versie van Visual Studio voor Mac en Windows. Het doel van Microsoft is om Visual Studio 2019 sneller en stabieler te maken. Ze willen dat het beter wordt gebruikt in teams en dat de tool eenvoudiger is in gebruik en om mee te starten.

Vooral samenwerken wordt belangrijk in versie 2019. John Montgomery, Director of Program Management voor Visual Studio bij Microsoft legt uit: “We blijven geconnecteerde mogelijkheden verkennen zoals Live Share zodat ontwikkelaars in realtime over de hele wereld kunnen samenwerken. We willen de grenzen verleggen op vlak van productiviteit in teams of alleen met tools zoals IntelliCode. Hiermee kan Visual Studio worden gebruikt om Azure te trainen en AI-assistenten in IDE af te leveren.”

ZDNet bericht overigens dat het Visual Studio-team blijft investeren in het Git openbron ecosysteem rond Git, libgit2, Git for Windows, GVFS, etc. Het team laat weten dat VSTS en TFS al integreren met GitHub en dat de integratie verder wordt uitgediept.