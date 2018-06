IBM en H2O.ai werken samen aan versnellen machine learning

Vandaag hebben IBM en H2O.ai een samenwerkingsverband aangekondigd. De twee bedrijven zijn van plan om de training van machine learning modellen versnellen. Daartoe is IBM van plan om het Driverless AI-platform van H2O te laten draaien op de servers van IBM. Die zijn erop gericht om machine learning modellen te trainen.

H2O heeft zijn Driverless AI ontwikkeld om het complexe en repetitieve werk dat komt kijken bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te automatiseren. Het helpt gebruikers om de meest geschikte modellen voor de specifieke taken te vinden. Daarmee zouden modellen zo snel en efficiënt mogelijk getraind kunnen worden.

Brede ontwikkeling

De modellen van H2O zullen op de Power 9-systemen van IBM gedraaid worden. Die zijn specifiek gebouwd voor AI-workloads waar veel rekenwerk voor verricht moet worden. Dat is in essentie ook de reden waarom dit een logische samenwerking is. Volgens Sumit Gupta, de vicepresident van AI en machine learning bij IBM, kunnen de Power 9 systemen machine learning modellen tot viermaal zo snel trainen als reguliere servers. Dat kan dankzij een combinatie van de PCI-Express 4.0, Nvidia NVLink en OpenCAPI-technieken die aan de basis hiervan liggen.

IBM stelt verder dat de Driverless AI op zijn Power-systemen vooral ook interessant zou kunnen zijn voor bedrijven in streng gereguleerde industrieën, zoals de financiële sector., Daarin moeten bedrijven precies weten hoe AI-technologieën tot bepaalde conclusies komen. “Net als kinderen die geen genoegen nemen met hun ouders die zeggen dat ze iets niet mogen doen, ‘gewoon omdat wij het zeggen’, behoeven bedrijven ook additionele rechtvaardiging voor het veranderen van zakelijke processen dan alleen omdat een algoritme iets gezegd heeft.”

Driverless AI helpt bedrijven dan ook door de ontwikkeling van machine learning modellen te volgen en organisaties te helpen begrijpen waarom de AI bepaalde keuzes of voorspellingen maakt.