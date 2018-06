Google Cloud komt met single-tenant optie voor virtuele machines

Virtuele machines die in de cloud draaien, delen vrijwel altijd een server. Soms is het echter niet wenselijk om een server te delen, maar wil je die als ontwikkelaar helemaal voor jezelf hebben. Google speelt nu met een nieuwe dienst in op die behoefte.

De cloud is bijna altijd zo ingericht, dat als je een virtuele machine lanceert, deze automatisch op de meest logische server voor de provider geplaatst wordt. Gewoonlijk betekent dat, dat je virtuele machine serverruimte deelt met andere klanten. Dat wordt een multi-tenant omgeving genoemd.

Sole-tenant

In sommige gevallen wil je als ontwikkelaar echter de enige ‘huurder’ of gebruiker van een server zijn. Dat realiseert ook Google zich, want het heeft vandaag in een blog aangekondigd dat het komt met Sole-tenant notes. Die zijn ontworpen voor bepaalde gevallen waarin regelgeving of compliance daaraan vereist dat je als gebruiker volledige controle van de onderliggende fysieke machine hebt.

Het delen van serverruimte is in zo’n situatie bepaald niet wenselijk en om daaraan tegemoet te komen lanceert Google deze nieuwe dienst. “Gewoonlijk draaien virtuele machines op fysieke hosts die wellicht gedeeld worden door veel klanten. Met sole-tenant nodes, heb je de host helemaal voor jezelf”, aldus Google in de blog waarin het de nieuwe dienst aankondigt.



Google probeert zijn clouddienst zo flexibel mogelijk in te richten. Momenteel kunnen klanten dan ook kiezen welke CPU ze ter beschikking willen hebben en ook welke geheugenhoeveelheden het meest wenselijk zijn. Ook kunnen ze Google automatisch een server laten kiezen die het beste bij hun wensen passen. Tegelijk is het ook een optie om als klant zelf te kiezen welke server je wil gebruiken.

De sole-tenant functie verkeert nog in de bètafase. Microsoft en Amazon bieden allebei soortgelijke diensten aan.