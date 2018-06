OutSystems komt met beveiligingsservice Sentry

OutSystems laat aan Techzine weten over de introductie van OutSystems Sentry, een nieuwe beveiligingsservice voor het cloud-gebaseerde Platform as a Service. Deze oplossing biedt proactieve securitymonitoring, ingebouwde redundantie en 24/7-ondersteuning voor OutSystems-klanten.

Het bedrijf licht toe dat de cloudadoptie dit jaar naar verwachting de mijlpaal van 50 procent zal passeren. Dit resulteert in minder private datacenters en lagere personeels- en onderhoudskosten. De keerzijde hiervan is dat er meer gevoelige gegevens worden opgeslagen in openbare en private cloudomgevingen. Dit vereist strenge toegangscontroles, een security-first-aanpak voor het herkennen van abnormale verkeerspatronen en een grote waakzaamheid bij Security Operations Center (SOC)-teams.

OutSystems breidt zodoende de netwerkbeveiliging uit naar de cloud met een nieuw high-compliance cloudaanbod. Sentry biedt geavanceerde detectie van externe dreigingen samen met interne monitoring voor mogelijke problemen met toegangsbeheer en de toename van Advanced Persistent Threats (APT’s). De SOC 2 Level II-certificering in combinatie met de ISO 27001 en ISO 22301 certificeringen moeten ervoor zorgen dat Sentry genoeg garanties biedt rondom de verwachtingen van security.

Beveiligingspunten

Sentry breidt de bestaande beveiliging van Amazon Web Services (AWS)-cloud verder uit met meer dan 196 beveiligingspunten. Hoe dat er precies uitziet wordt op basis van de aankondiging niet geheel duidelijk. Hetzelfde geldt voor de extra beveiligingslagen, waar OutSystems niet veel details over deelt. Sentry biedt een eigen ervaren team van beveiligingsexperts.

José Casinha, Chief Information Security Officer van OutSystems, vult aan dat de klanten de meest stabiele omgeving voor hun toepassingen verwachten. Dit vraagt om een proactieve beveiligingshouding van infrastructuur tot virtuele machine. Het bedrijf biedt inmiddels bijna 200 beveiligingspunten in het platform, maar wil met OutSystems Sentry extra bescherming bieden aan klanten.