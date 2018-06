Atlanta kan gevolgen cyberaanval bijna niet aan

De stad Atlanta zit diep in de problemen. Op 22 maart werd de stad, met zo’n vierhonderdduizend inwoners, getroffen door een ransomeware aanval. Nu blijkt dat de stad nog altijd niet alle basisdiensten kan leveren. Daarnaast is er nog eens 9,5 miljoen dollar nodig om de herstelkosten te dekken.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de gemeente. Sinds de aanval op 22 maart plaatsvond, is er vrijwel niets naar buiten gebracht over de financiële gevolgen of de omvang van de aanval. Informatie die naar buiten kwam deze week, wijst erop dat het wellicht de ergste cyberaanval op een stad in de Verenigde Staten ooit is.

Grotendeels offline

Daphne Rackley, het hoofd van de afdeling informatiemanagement van de stad Atlanta, liet weten dat meer dan een derde van de 424 softwareprogramma’s die door de stad gebruikt wordt, helemaal of deels offline is komen te staan door het incident. Daarvan wordt bijna dertig procent beschouwd als “kritisch”, waarbij kerndiensten van de stad – waaronder de politie en rechtbanken – in het geding komen.

In eerste instantie werd gedacht dat hooguit twintig procent van de programma’s getroffen was en dat er geen kritische infrastructuur offline was komen te staan. “Het lijkt erop dat er elke dag meer bij komt,” vertelt Rackley nu echter. De gedachte is dat haar departement nog eens 9,5 miljoen dollar nodig heeft om de klap te boven te komen, bovenop de 35 miljoen dollar die ze al kreeg.

Niet te overzien

Hoe groot de gevolgen zijn valt ook nog niet te overzien. Naar het schijnt werd 51.000 dollar aan bitcoin geëist om de data te ontgrendelen. Aan die eis werd niet voldaan, waarmee flink wat gegevens verloren lijken. Zo zou de afdeling die zich bezighoudt met rechtszaken 71 van de 77 computers, evenals een decennium aan wettelijke documenten, kwijt zijn. De vraag is dan ook hoe de stad deze schade precies te boven zal komen.