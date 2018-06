Facebook stelde per ongeluk privacyinstellingen 14 miljoen gebruikers anders in

De woorden Facebook en privacy passen steeds minder in één zin. Na het Cambridge Analytica-schandaal en deze week de verhalen over data die gedeeld wordt, blijkt het sociale netwerk van Mark Zuckerberg nog een vergissing te zijn begaan. Door een bug werden bij veertien miljoen mensen wereldwijd de privacyinstellingen onbedoeld aangepast.

Facebook benadert momenteel veertien miljoen mensen om hen in te lichten over de bug, die gevolgen had voor de instellingen van hun account. Het bedrijf stelt dat door de bug bepaalde informatie voor iedereen zichtbaar was, terwijl sommige mensen de instellingen zo hadden staan, dat dit niet zou gebeuren.

Probleem is opgelost

In een statement tegenover de site TechCrunch laat Erin Egan, Chief Privacy Officer, weten dat het probleem opgelost is. “We laten iedereen die hier slachtoffer van is weten wat er aan de hand was en vragen hen de posts die ze tijdens deze periode gemaakt hebben te controleren”, aldus Egan. De bug had enkel invloed op posts tussen 18 en 27 mei.

Facebook laat verder weten dat de publieke communicatie over de bug past binnen een nieuwe strategie. Het bedrijf wil transparanter zijn over zijn product en de privacyinstellingen, en dan vooral als het mis gaat. Het is ook van plan om meer waarschuwingen te laten zien aan gebruikers, als er dan iets mis gaat.

De afgelopen weken kwam Facebook meermaals in opspraak rond de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat. Het sociale netwerk bleek onbedoeld de gegevens van vijftig miljoen gebruikers gedeeld te hebben met de firma Cambridge Analytica, dat de data gebruikte om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden.

Verder bleek deze week dat het sociale netwerk afspraken had met smartphonemakers, waarbij zij toegang tot persoonlijke data kregen, in ruil voor extra promotie van het sociale netwerk. Daarbij zijn minstens zestig ondernemingen betrokken, waaronder vier uit China.