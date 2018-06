39% van alle Europese bedrijven heeft last van datadiefstal

In een nieuw rapport van EfficientIP worden cijfers onthuld over DNS-aanvallen in 2018 over heel de wereld en Europa specifiek. Daaruit blijkt dat maar liefst 39 procent last heeft gehad van datadiefstal. Zo’n aanval kost gemiddeld 734.000 euro, wat 43 procent meer is dan in 2017.

Een wereldwijd onderzoek van netwerkspecialist EfficientIP toont aan dat DNS-aanvallen in de lift zitten in 2018. Dit jaar werden 39 procent van de Europese bedrijven al geconfronteerd met datadiefstal. Het wereldwijde gemiddelde zit op 33 procent volgens het onderzoek.

DNS-gebaseerde malware is de meest populaire aanvalsvorm in Europa volgens IT Pro Portal. Op plaats twee staat phishing, gevolgd door DNS DDoS-aanvallen, DNS-tunneling en domain lock-up. DNS-malware is veel meer aanwezig in Europa vergeleken met de rest van de wereld. Duitsland heeft er het meeste last van met 44 procent van de bedrijven.

Het resultaat van zo’n DNS-aanval is meestal verlies van data, server downtime, slechte reclame en gebrek aan compliance. Volgens het onderzoek kost zo’n aanval voor een Europees bedrijf gemiddeld 734.000 euro. Dat bedrag ligt 43 procent hoger dan in 2017 en ligt veel hoger dan in de V.S. en Azië.

Volgens EfficientIP hebben Europese organisaties vergeleken met de rest van de wereld het minst geïnvesteerd in technologie die bedrijven tegen datadiefstal beschermt. Vermoedelijk is dat ook de reden waarom Europa de slechtste leerling van de klas is. Met GDPR in voege sinds 25 mei, wordt het interessant om te zien hoe de bedrijven zullen omgaan met de verplichte melding van inbreuken en bijhorende boetes.