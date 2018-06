NetApp en Cisco maken FlexPod op maat voor specifieke industrieën

NetApp en Cisco hebben aangekondigd hun converged infrastructure-oplossing FlexPod op maat te maken voor specifieke industrieën, te beginnen met de gezondheidszorg. Het resulteert in de FlexPod Datacenter for Epic EHR, die ontworpen is voor het veelgebruikte systeem van Epic voor het elektronisch patiëntendossier.

De op maat gemaakte FlexPod’s zorgen voor een betrouwbaar en veilig platform voor industrieën die te maken krijgen met erg diverse, dynamische en gedistribueerde data. De gezondheidszorg is dan een logische markt om mee te beginnen, maar er zullen dus meer volgen. Bovendien zal er binnen de gezondheidszorg ook optimalisatie plaatsvinden voor andere toepassingen dan het elektronisch patiëntendossier.

Voor de oplossing combineren de bedrijven de Cisco UCS Integrated Infrastructure met NetApp datadiensten. Op die manier kunnen organisaties applicatielevering versnellen, alsmede de overstap naar een hybride cloud.

Austin Park, Epic Infrastructure Team Leader bij LCMC Health, geeft aan Epic EMR op FlexPod met AFF infrastructuur te gebruiken. Hij merkte dat de zorgverleners met de juiste gegevens snel kunnen reageren op de behoefte van de patiënt, dankzij de snelle en veilige toegang tot patiëntgegevens.

Managed private cloud

Bij de aankondiging hoort ook een nieuwe managed private cloud-oplossing die gebouwd is op de FlexPod. De FlexPod-infrastructuur wordt dan on-premise geplaatst maar extern beheerd. Dit belooft belangrijke klantgegevens te beveiligen en betere cloud-mogelijkheden voor partners en klanten. Aanvankelijk zal dit geleverd worden door een aantal partners, waaronder Dimension Data, ePlus, Microland en ProAct. Naarmate het programma vordert neemt het aantal partners toe.

De twee partijen beloven dit kalenderjaar nog met andere toepassingen voor de gezondheidszorg te komen. Ook andere industrieën kunnen dit jaar nog een op maat gemaakte FlexPod verwachten. Cisco en NetApp gaan echter niet in op welke industrieën ze daarbij voor ogen hebben.