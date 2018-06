IBM onthult snelste supercomputer ter wereld

IBM heeft samen met het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory (ORNL) de snelste supercomputer ter wereld onthuld. De supercomputer luistert naar de naam Summit en kan theoretische pieksnelheden van 200 petaflops aan.

Hoewel heel wat pionierswerk rond supercomputers in de Verenigde Staten werd gedaan, moest je de voorbije jaren in China zijn voor de snelste exemplaren. Op plaats één en twee staan Sunway TaihuLight en Tianhe-2, met pieksnelheden van respectievelijk 125,4 en 54,9 petaflops. Op plaats drie en vier staan de Zwitserse Piz Daint (25,3 petaflops) en de Japanse Gyoukou (28,2 petaflops).

De eerste Amerikaanse supercomputer, de Titan, staat pas op de vijfde plaats met een theoretische pieksnelheid van 27,1 petaflops. De Titan is eveneens een project van het Oak Ridge National Laboratory, dat is gebonden aan het Amerikaanse Department of Energy, en moet nu zijn meerdere erkennen in Summit.

Summit

Summit bestaat uit 4.608 servers, die elk onderdak bieden aan twee IBM Power9 cpu’s met 22 rekenkernen. De supercomputer heeft in totaal meer dan 200.000 processorkernen en 10 petabytes aan RAM ter beschikking.

Elke server bevat ook zes Tesla V100 gpu’s van Nvidia, of 27.648 in totaal. De Tesla V100 is gebaseerd op de Volta-architectuur en bedoeld voor datacenters. Deze chip is dankzij Tensor Core uitermate geschikt voor machine learning. Volgens Nvidia zijn de gpu’s verantwoordelijk voor 95 procent van de rekenkracht van Summit.

Om de kracht van Summit in perspectief te plaatsen: de supercomputer kan in één uur een probleem oplossen waar een desktopcomputer dertig jaar over zou doen. Om het systeem koel te houden is ruim 15.000 liter water per minuut nodig. Het energieverbruik is equivalent met dat van 8.100 huishoudens.

Exascale

De specifieke AI-hardware van Summit laat onderzoekers toe om neurale netwerken te trainen en gigantische datasets te verwerken. Wetenschappers hebben de supercomputer reeds gebruikt voor de allereerste exascale berekening, met een piekdoorvoer van 1,88 exaops of bijna 2 miljard miljard (1018) berekeningen per seconde.

Aankomende projecten omvatten het analyseren van supernova’s, het uitvoeren van simulaties op nieuwe types materialen zoals supergeleiders, en onderzoek naar onder meer kanker, Alzheimer, hartaandoeningen en verslaving.