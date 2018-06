Waarde van cryptovaluta krijgt nieuwe klap door volgende hack

De waarde van cryptovaluta is flink gedaald, nadat een Zuid-Koreaanse beurs gehackt is. De zorgen van investeerders, namelijk dat de veiligheid van virtuele munten niet goed te garanderen is, bleek weer bevestigd. Het gevolg: de totale waarde van de markt daalde met 46 miljard dollar.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag. De afgelopen twee weken waren relatief rustig, met name voor de bitcoin, die een zwaar half jaar achter de rug heeft. In zes maanden tijd, leverde de virtuele munt namelijk de helft van zijn waarde in. De nieuwe hack leidde tot hernieuwde zorgen en een waardedaling van elf procent.

Weinig vertrouwen

Het lijkt er steeds meer op dat de markt van cryptovaluta niet goed in elkaar steekt. Investeerders lijken althans steeds meer die mening toegedaan. Steeds weer blijken online beurzen waar in virtuele munten gehandeld wordt niet goed beveiligd. Ondanks garanties en grote terugbetalingen van gestolen tokens, is er daardoor weinig vertrouwen.

Daar komt bij dat steeds meer overheden kijken naar cryptovaluta en de manier waarop erin gehandeld wordt. Naast diefstal en marktmanipulatie, vormen virtuele munten voor criminelen ook een mooie manier om geld wit te wassen. Dat soort zaken zorgen voor steeds meer regulering.

Nieuwste hack

Dit weekend bleek dat de Zuid-Koreaanse beurs Coinrail gehackt was. Hoe groot de hack is, weten we helaas niet. Het bedrijf stelt enkel dat zo’n zeventig procent van de munten die het bewaard veilig is. Maar dat komt doordat die bewaard werden in een zogenaamde ‘cold wallet’, die niet verbonden is met het internet en daardoor minder kwetsbaar voor diefstal.

Twee derde van de gestolen munten – waaronder NPXS, NPER en ATX – zijn ondertussen al bevroren. Desondanks geeft dit veel investeerders weer de indruk dat er niet goed omgegaan wordt met cryptovaluta. Een investeerder merkt tegen Bloomberg op dat het gevoel is dat, als zoiets bij het ene beursbedrijf kan gebeuren, dat ook bij de rest kan.

Dat laatste zorgt ervoor dat de waarde van de bitcoin met elf procent is gedaald dit weekend. Daarmee heeft de virtuele munt dit jaar 53 procent van zijn waarde ingeleverd. Tegelijk zijn ook andere grote virtuele munten gedaald. De totale marktwaarde van cryptovaluta zou nu 294 miljard dollar bedragen. Ter vergelijking: op het hoogtepunt in januari, was de markt goed voor 830 miljard dollar.