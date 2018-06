Microsoft laat Azure-teams werken aan streamingdienst voor games

Dat de Azure-clouddienst van Microsoft goed is voor veel verschillende toepassingen, was al duidelijk. Maar dat feit wordt vandaag eens te meer onderstreept door Microsoft. Het bedrijf ontwikkelt een streamingdienst voor games, die Xbox-games moet streamen naar veel verschillende apparaten.

De aankondiging werd afgelopen zondag tijdens de E3-expo in Los Angeles gemaakt door gamedirecteur Phil Spencer van Microsoft. Wanneer de dienst, die ook nog geen naam heeft, gelanceerd moet worden, is niet zeker. Wel onthulde spencer een paar details over de manier waarop de dienst gemaakt wordt.

Overal gamen

Het publiek kreeg te horen dat de dienst “je ervaring moet perfectioneren, waar je ook op wil spelen, of dat nou je Xbox, computer of smartphone is”. Daartoe heeft Microsoft de Azure Media Services divisie aan het werk gezet met de gamingdivisie van Xbox. Die combinatie moet voor een succesvolle dienst zorgen.

Pogingen om streamingdiensten voor games te ontwikkelen zijn tot nu toe bepaald niet allemaal succesvol geweest. In 2007 was OnLive het eerste bedrijf dat zich aan het concept waagde. Dat ging in 2014 echter over de kop. En in de tussentijd probeerde ook Sony het met PlayStation Now, en doet Nvidia dit met GeForce Now. Daarnaast werkt zelfs Google aan een soortgelijke dienst, die de werknaam Yeti heeft.

De ontwikkeling van een streamingdienst voor video en muziek leek een decennium geleden net zo onrealistisch als die van een streamingdienst voor games. Maar gezien de huidige ontwikkelingen van de cloud en de internetsnelheden waarmee tegenwoordig gewerkt wordt, lijkt het prima mogelijk.