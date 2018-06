Nieuwe versie Riverbed SteelCentral geeft inzicht in elke gebruiker en app

Riverbed introduceert de nieuwe versie van zijn SteelCentral-oplossing. De update moet de application performance management-markt (APM) een boost geven, door het voor organisaties mogelijk te maken de digitale ervaring van elke gebruiker en elke app te monitoren. Zo moeten het niveau bereikt worden dat nodig is voor hedendaagse digitale bedrijfsvoering.

Bedrijven met deze versie kunnen elke uitgevoerde transactie troubleshooten en de bedrijfsimpact van slechte prestaties analyseren om problemen sneller te isoleren en oplossen. Tegelijkertijd worden app- en digitale prestaties geoptimaliseerd. Volgens Riverbed zijn mogelijkheden voor het beheren van digitale ervaringen onmisbaar voor organisaties die de digitale ervaring daadwerkelijk willen meten.

De gezamenlijke software as a service (SaaS)-oplossing introduceert één licentie voor apparaten en applicaties van eindgebruikers. Dit maakt het voor bedrijven mogelijk snel en flexibel te implementeren in apps en devices van eindgebruikers. Riverbed wil zo de aanschaf, implementatie en dataverzameling vereenvoudigen. Mogelijke veranderingen in prestaties kunnen gemonitord worden voor kritieke transformatie-initiatieven zoals cloudmigratie, datacenterconsolidatie of kantooruitbreiding.

Schaal

Ook is er een nieuwe geclusterde beheerarchitectuur, waarmee bedrijven de uitdagingen van het beheer van moderne applicatiearchitecturen kunnen bijhouden. Riverbed ziet dat andere APM-vendoren de afweging maken tussen datakwaliteit en schaal, waarbij ze niet alle transacties meenemen en metadata of diepte in de call-stack opofferen om grote omgevingen aan te kunnen. Dat zorgt voor blinde vlekken in de gebruikerservaring en applicatieprestaties, wat het onmogelijk maakt om de ervaring van elke gebruiker te beheren en optimaliseren en om klantintimiteit te bieden.

Samen met de nieuwe geclusterde architectuur helpen de autotuning- en datacompressiemechanismen van SteelCentral dit big data-probleem oplossen. Een analyseserver kan nu tienduizenden agents ondersteunen, waardoor klanten van Riverbed miljarden transacties per dag kunnen monitoren en beheren.

Daarnaast komt SteelCentral met virtualisaties op basis van AI, die de grote hoeveelheid aan data benutten. Met de nieuwe release wordt gebruikgemaakt van de ‘big transaction data’, naast concepten uit de datawetenschap die de mogelijkheid voor gebruikers voor het diagnosticeren van transactietrends verbeteren. Deze versie introduceert een ‘Prism’-rapportage die over lange perioden kijkt naar de conversiefunnel van een zakelijke transactieflow. Met dit inzicht kunnen gebruikers trends visueel onderzoeken en problemen oplossen.