‘Kwestie van tijd tot een vliegtuig gehackt wordt”

Vliegtuigen worden steeds ingewikkelder en steunen steeds meer op computerprogramma’s. Dat maakt ze meteen kwetsbaarder en volgens veiligheidsonderzoekers is het dan ook een kwestie van tijd tot de eerste vliegtuigen gehackt worden door kwaadwillenden.

Dat blijkt uit regeringsdocumenten die Motherboard in handen kreeg. De documenten tonen een presentatie die het Department of Homeland Security (DHS) gaf, waaruit blijkt dat er pogingen gedaan werden om kwetsbaarheden te vinden in veelgebruikte vliegtuigen. Daarmee werd voortgebouwd op resultaten van een hackersteam dat succesvol probeerde van een afstandje een Boeing 737 te hacken.

De wifi hacken

De documenten, waaronder zich interne presentaties en risicoschattingen bevinden, laten zien dat het DHS druk bezig is met zoeken naar kwetsbaarheden. Daaruit blijkt dat die relatief eenvoudig te vinden zijn; vliegtuigen blijken relatief weinig cybersecuritymaatregelen te hebben. Daarnaast wordt duidelijk wat de Amerikaanse regering verwacht dat er zal gebeuren als er een vliegtuig gehackt wordt.

In het rapport lezen we dat het “een kwestie van tijd” is tot een vliegtuig gehackt wordt. Dat blijkt te kunnen verlopen via de wifi-systemen en het informatiedistributiesysteem van een vliegtuig. Die zijn niet zo goed beveiligd en via die systemen zouden hackers zich toegang kunnen verschaffen tot andere delen van de systemen.

In een poging paniek te voorkomen, laat woordvoerder Paul Bergman van Boeing weten dat het bedrijf alle vertrouwen heeft in zijn cybersecuritymaatregelen. “Er zijn meerdere beveiligingslagen, waaronder op de gebieden van software, hardware, netwerkarchitectuur en beheer, allemaal ontworpen om ervoor te zorgen dat de kritische vluchtsystemen niet gehackt kunnen worden.”