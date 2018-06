Microsoft zal ontwikkeling Atom-editor van GitHub niet stopzetten

Afgelopen week kondigde Microsoft aan dat het voor 7,5 miljard dollar GitHub overnam. Verder bleek dat Nat Friedman, medeoprichter van Xamarin, de nieuwe CEO van het codeerplatform zou zijn. De zet werd niet per se gewaardeerd door de gemeenschap. Zo maken ontwikkelaars zich zorgen over de toekomst van de Atom-teksteditor van GitHub.

Ontwikkelaars waren bang dat Microsoft Atom zou stopzetten, omdat de dienst van GitHub direct concurreert met een andere Microsoft-dienst: Visual Studio (VS) Code. Beide editors hebben verder veel gemeenschappelijk; zo zijn ze allebei cross-platform en maken beiden gebruik van het Electron framework.

Geen stop

Gelukkig voor ontwikkelaars, laat Friedman nu tijdens een Reddit AMA weten dat er geen plannen zijn om te stoppen met Atom. Sterker nog, onder hem zal de ontwikkeling van de dienst gewoon voortgezet worden.

“Ontwikkelaars zijn erg specifiek als het aankomt op hun opstelling, en het kiezen van een editor is een van de meest persoonlijke keuzes die een ontwikkelaar maakt. Talen veranderen, banen wisselen, je krijgt vaak een nieuwe computer of moet je OS upgraden, maar gewoonlijk kies je een editor en blijf je die jarenlang gebruiken. Het laatste wat ik zou willen doen, is dan ook die beslissing wegnemen van Atom-gebruikers.”

Volgens Friedman wordt ook binnen Microsoft gebruik gemaakt van verschillende editors, waaronder Atom, VS Code, Sublime en Vim. Wat het bedrijf betreft, moet iedereen gebruik kunnen maken van de editor waar zij voorkeur aan geven. Hopelijk voor Friedman is het een eerste stap in de goede richting om de zorgen van de gemeenschap van ontwikkelaars weg te nemen en te voorkomen dat daadwerkelijk veel mensen overstappen naar andere diensten.