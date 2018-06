Ruckus komt met E510- en M510-access points voor smart cities

Ruckus Networks laat aan Techzine weten over de beschikbaarheid van twee nieuwe 802.11ac Wave 2-access points (AP’s). Het gaat om de E510 en M510, die ontworpen zijn om wifi-dekking te bieden op uitdagende locaties met beperkte ruimte en moeilijk bereikbare plaatsen.

Het bedrijf noemt de E510 een low-profile radio module, vanwege zijn afmetingen van 21 x 14,2 x 3,3 cm. Hierdoor kan de basisunit geplaatst worden op de meeste plekken, zodat het bereik van ieder wifi-netwerk uitbreidbaar is. De access point kan samen met andere AP’s van Ruckus centraal beheerd worden. In dit geval moet dat zorgen voor het vereenvoudigen van de activiteiten van steden, vervoersautoriteiten en service providers.

Ruckus heeft de antennemodule van de E510, die tot drie meter van de radiomodule te plaatsen is, gebouwd voor buitenomstandigheden. Er wordt namelijk gebruikgemaakt van waterbestendige, gepatenteerde BeamFlex+-antennes. Verder wordt dit apparaat uitgerust met MU-MIMO ondersteuning en haalt het een gegevenssnelheid van maximaal 867 Mbps.

M510 en beschikbaarheid

De M510 is een access point met LTE UE-modus backhaul, waarmee de edge apparatuur wordt aangesloten op de backbone van het netwerk. Daardoor is plaatsing mogelijk op locaties waar ethernet-connectie een uitdaging is of in situaties waarin redundante backhaul nodig is om de naleving van service-level agreements (SLA’s) te waarborgen. Ook voor bussen en treinen is de M510 geschikt. Dit model beschikt eveneens over BeamFlex+-antennes en MU-MIMO ondersteuning, met een maximale doorvoersnelheid van 150 Mbps.

Ruckus maakt de E510 per direct beschikbaar, de M510 zal eveneens in juni lanceren. Voor het eerste model geldt een adviesprijs van 2.095 dollar. Dit is inclusief een radio module, antenne, module en antennekabel. De M510 verschijnt tegen een adviesprijs van 1.095 dollar.