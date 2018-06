Intel komt met conceptlaptop met twee schermen: de Tiger Rapids

2-in-1 laptops zijn momenteel de belangrijkste nieuwe productcategorie op dergelijke hardware. Maar wat Intel betreft, komt daar verandering in. Het bedrijf toonde tijdens de Computex-beurs een nieuw conceptapparaat, dat wel eens een interessante nieuwe productcategorie zou kunnen scheppen.

Onder meer The Verge schreef over het apparaat, dat de Intel Tiger Rapids genoemd is. Het is een laptop met twee schermen, maar dan niet zoals je wellicht zou verwachten. De laptop heeft als voornaamste display een 7,9-inch lcd-scherm. Dat wordt aangevuld met een e-ink paneel waar niet alleen op geschreven, maar ook mee getypt kan worden.

Makkelijk werken

Het 7,9-inch display laat een reguliere versie van Windows 10 zien. Informatie die op het e-ink paneel wordt ingevoerd, komt op het andere scherm te staan. Voor die invoer kan niet alleen de stylus die Intel meelevert gebruikt worden, maar ook het toetsenbord dat weergegeven wordt. Handgeschreven berichten kunnen, indien gewenst, naar reguliere tekst omgezet worden, zodat ze extra leesbaar zijn.

Volgens Intel kan het apparaat – dat overigens zo licht en compact mogelijk gehouden is – zes tot zeven uur gebruikt worden op één lading. Het conceptapparaat heeft verder een scharnier waardoor hij op vrijwel alle manieren gebruikt kan worden zoals dat ook kan met een 2-in-1 apparaat.

Naar verluidt presenteert Intel tijdens de IFA begin september in Berlijn een nieuwe en verbeterde versie van de Tiger Rapids. Helemaal zeker is dat nog niet trouwens, maar daar hintten woordvoerders van het bedrijf naar volgens diverse sites die een prototype van de Tiger Rapids mee naar huis mochten nemen.