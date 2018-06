Nieuwe versie Eaton IPM biedt integratie met Nutanix Acropolis HCI-platform

Eaton lanceert zijn Intelligent Power Manager (IPM)-software versie 1.6 in de EMEA-regio. Deze biedt volledige integratie met het Nutanix Acropolis hyperconverged infrastructure (HCI)-platform. Door de integratie kunnen Acropolis-gebruikers nu de IPM-software gebruiken voor een soepele shutdown van de Nutanix-infrastructuur.

Volgens Eaton realiseren de nieuwste single node en aankomende two-node clusteropties uit het Enterprise Cloud-aanbod van Nutanix, gecombineerd met de IPM-software van Eaton, de 93PS of 9PX UPS’en (Uninterruptible Power Supply) en de G3 rack-PDU’s de ideale bedrijfscontinuïteitsoplossing. Zo worden bedrijfskritieke Edge IT-implementaties in bijvoorbeeld externe kantooromgevingen beschermd. Op die manier krijgen externe beheerders ondersteuning bij het integreren van het software defined powermanagement in de Acropolis-omgeving.

Acropolis combineert software defined opslag met ingebouwde virtualisatie in een kant-en-klare hyperconverged infrastructuuroplossing. Dankzij integratie met de IPM-software kunnen gebruikers van Acropolis de Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) uitschakelen tijdens onvoorziene stroomuitval, zonder zich zorgen te hoeven maken over dataverlies.

Andere mogelijkheden

De nieuwste versie biedt tevens integratie met VMware vSAN HCI-software en het Microsoft Hyper-V virtualisatieplatform. Hierdoor kunnen operators in vSAN-omgevingen hun energie-infrastructuur efficiënt en effectief beheren als onderdeel van hun vSAN-implementaties of Hyper-V-hypervisors. Deze opties biedt het bedrijf aan via een zo eenvoudig mogelijke interface, die via een webbrowser werkt.

Uiteindelijk biedt Eaton zijn IPM-software aan via twee verschillende licenties. Daarbij zit het verschil hem vooral in het aantal nodes met licentie. Een zilver-licentie ondersteunt 100 nodes, terwijl de gouden licentie meer dan 100 nodes en UPS’en van rivalen ondersteunt. Zo’n node kan een UPS, rack PDU of IPM-instance zijn.