Huawei lanceert hybride cloudoplossing voor Azure Stack

Op CeBIT 2018 heeft Huawei in samenwerking met Microsoft een hybride cloudoplossing gelanceerd voor Azure Stack. De hybride oplossing gebruikt hetzelfde applicatiemodel, self-service portal en API’s als de Azure public cloud.

Tijdens de persconferentie van Huawei op CeBIT presenteert Qui Long, president van de serverproductlijn een langverwachte hybride cloudoplossing voor Azure Stack. “Het verwerken van steeds meer diverse enterprise workloads met een hogere efficiëntie en lenigheid vraagt om belangrijke innovaties.”

De Azure Stack hybride cloudoplossing die Huawei vandaag met Microsoft lanceert, vereenvoudigt het beheer van de publieke en private cloudarchitectuur. Het laat klanten toe om de snelheid en efficiëntie van de Azure public cloud te combineren met een on-premise oplossing. De hybride oplossing gebruikt hetzelfde applicatiemodel, self-service portal en API’s als de Azure public cloud.

De Azure Stack-oplossing wordt geïntegreerd in Huawei FusionServer V5-servers en CloudEngine-switches. Elke FusionServer heeft een Intel Xeon Skylake-chip (4xxx – 8xxx-reeks) aan boord. Qua opslagcapaciteit kan je tot 16x 6 TB HDD’s configureren met 4x 3,2 TB NVMe SSD’s als snelle cache.

De samenwerking met Azure Stack is goed nieuws voor Huawei, dat met zijn serveroplossingen marktaandeel wil winnen in een hypercompetitieve markt. Het is niet duidelijk of Huawei ook met andere public cloudplatformen gaat samenwerken in de toekomst.