Google Cloud introduceert servers voor individueel gebruik

Google heeft de beschikbaarheid van sole-tenant nodes in zijn Compute Engine aangekondigd. Daarmee krijgt een klant toegang tot zijn eigen fysieke servers in de Google Cloud, die niet met anderen worden gedeeld.

Virtual machines (VM’s) draaien in een publieke cloud normaal gezien over verschillende servers die worden gedeeld door verschillende klanten. Met de introductie van sole-tenant nodes komt Google tegemoet aan de noden van organisaties die vereisen dat hun cloudservers fysiek afgeschermd zijn.

Financiële en farmaceutische bedrijven, maar ook overheidsinstellingen, zijn bijvoorbeeld vanwege regelgeving en compliance niet toegelaten om hun cloudomgeving met anderen te delen. Zij konden tot nu toe nog geen clouddiensten afnemen bij Google. Dat verandert met de sole-tenant nodes, waarmee deze organisaties hun eigen toegewijde hardware kunnen huren.

Met Meltdown en Spectre in het achterhoofd bezorgt een afgeschermd plekje in de publieke cloud bovendien de gemoedsrust dat gegevens niet gelekt worden via een aanval op een andere klant. De hardware is dan immers volledig afgescheiden van de rest van de cloud.

Google rekent een meerprijs van 10 procent aan voor individueel gebruik van een server. Het aanbod is voorlopig nog in bèta.

Ook Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure, de nummer één en twee op de cloudmarkt, bieden gelijkaardige toegewijde hardware aan. Waar Google Cloud en AWS toelaten om meerdere VM’s op een server te creëren, is dat bij Azure weliswaar beperkt tot één VM per server.