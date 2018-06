IBM plant 18 nieuwe availability zones voor de IBM Cloud

IBM heeft tijdens de CeBIT forse uitbreiding aangekondigd voor de IBM Cloud. Zo staan er 18 nieuwe availability zones op de planning, verspreid over Noord-Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio. De IBM Cloud is al actief in bijna 60 locaties en moet door de uitbreiding meer capaciteit en mogelijkheden bieden voor de belangrijke locaties.

Dit gebeurt met nieuwe availability zones in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Tokyo, Sydney, Washington D.C. en Dallas. Door IBM worden dit ook wel de ‘key centers’ genoemd. Zo’n zone dient als een afzonderlijke geografische locatie met een eigen infrastructuur. Met de eigen mogelijkheden rondom energie, koelingstechnologie en networking wordt er gewerkt aan fouttolerantie.

Daarnaast kunnen klanten via de IBM Cloud Kubernetes Service multizone Kubernetes-clusters inzetten tussen de availability zones. Dit vereenvoudigt het inzetten en beheren van gecontaineriseerde applicaties. Het moet tevens tot een consistente ervaring leiden.

Innovatie

IBM geeft aan dat het wereldwijde karakter van zijn cloud steeds belangrijker wordt, aangezien strengere regulering om meer controle over data vraagt. Daarbij valt te denken aan de General Data Protection Regulation. Het bedrijf wil zijn klanten ook een cloud omgeving bieden die met onder andere mogelijkheden rondom kunstmatige intelligentie (AI), analytics, Internet of Things (IoT) en blockchain komt. Zo is er ruimte voor innovatie en oog voor data-eisen.

Tijdens de CeBIT maakte IBM verder bekend een aantal klanten te verwelkomen die gebruik gaan maken van die mogelijkheden. Zo zullen Sodexo, Kone, R + V Versicherung, Karantis en HUF Haus hun smart building-toepassingen innoveren via de cloud. Techniker Krankenkasse, Central, DKV, Signal-Iduna, ExxonMobile, Bausch + Lomb, American Airlines, WestPac en Crédit Mutuel gaan eveneens gebruikmaken van de IBM Cloud.