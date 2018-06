Huawei introduceert FusionCloud 6.3 met focus op migratie en data

Huawei heeft technologiebeurs CeBIT 2018 gebruikt om de nieuwste versie van FusionCloud aan te kondigen. De full-stack cloudoplossing focust sterk op het versnellen van cloudmigratie om bedrijven te helpen digitaliseren.

FusionCloud 6.3 levert een geconvergeerde cloud die een eengemaakte infrastructuur, management en services integreert in een gedeelde pool van resources om efficiënt en snel te werken. Het biedt volgens Huawei de meeste IaaS-clouddiensten van allemaal met meer dan 40 in totaal. Huawei kondigt trots aan dat elk van hun platformen SAP-gecertificeerd is voor high-spec SAP HANA cloud host services.

Huawei legt de focus tijdens de presentatie op ‘one data lake’. Het wil klanten helpen om databronnen te transformeren naar data assets. FusionCloud 6.3 ondersteunt vijf mainstream databases: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL en MPPDB. Het voorziet voor elke database unieke veiligheidsdiensten om snel en veilig databases naar de cloud te verhuizen.

FusionCloud 6.3 levert een application enablement platform dat eenvoudige datadiensten, algemene middleware en industriespecifieke middleware integreert. Zo kunnen onafhankelijke softwareleveranciers nieuwe diensten ontwikkelen op verschillende middleware-types. Huawei werkt samen met 300 softwareleveranciers om verschillende enterprise-scenario’s in te vullen zodat klanten eenvoudig hun diensten kunnen migreren naar de cloud.

Huawei kondigt op het einde van de presentatie trots aan dat het meer dan 4.000 klanten in 144 landen bedient. Het domein waarin Huawei nu actief is, is volgens hen heel breed: overheid, publieke sector, telecommunicatie, energie, financiën, transport, fabricage, media, gezondheidszorg en onderwijs.