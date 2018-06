Cisco: veiligheid datacenters en van de cloud is cruciaal voor de toekomst

De veiligheid van datacenters en de cloud is een van de punten die CEO Chuck Robbins van Cisco naar voren bracht als een focuspunt voor zijn bedrijf. Dat vertelde Robbins tijdens de Cisco Live, waar hij samen met Google Cloud CEO Diane Greene meteen een update gaf over het gezamenlijke hybride cloudproject.

Er wordt momenteel een veilig en intelligent platform voor ondernemingen, dat gericht is op het verbeteren en integreren van de veiligheid van de cloud en datacenters, ontwikkeld, zo vertelde Robbins tijdens zijn presentatie. Hij omschreef het ook als “de volgende stap” van het netwerk.

Netwerk van de toekomst

Netwerken moeten volgens Robbins in de toekomst veranderen om te voldoen aan nieuwe verwachtingen. Bedrijven moeten daar “fundamenteel anders” over gaan denken, met name omdat veiligheid “ongelofelijk fundamenteel” geworden is. Netwerken helpen bedrijven hun strategieën daadwerkelijk behalen, stelt hij.

“We moeten het netwerk meer laten doen dan ooit te voren”, maar ook sneller gaan met ontwikkelingen. Maar daarbij speelt veiligheid een grotere rol dan ooit. Gegevens die over landsgrenzen bewegen, privacy en economische verschuivingen wereldwijd maken dat een noodzaak. Tegenwoordig is dan ook vijftig procent van het netwerkverkeer versleuteld.

En dus is er een enkele architectuur nodig die gebaseerd is op een “robuuste bedreigingsintelligentie die snel verwerkt wordt”. Daartoe werkt Cisco met diverse bedrijven samen, waaronder ook Google Cloud. De samenwerking tussen die twee bedrijven zorgt volgens Robbins voor “enkele hele vrolijke klanten”, al hebben zij enkel vervroegde toegang tot de gezamenlijke producten.

Het cloudaanbod van Cisco en Google moet helpen de productiviteit van ontwikkelaars tienmaal vergroten. Gezamenlijk ontwikkelen ze een overkoepelend product dat consistent is voor alle toepassingen die een bedrijf zal draaien. Daarbij is het wisselen van de Cisco-datacenters naar het Google Cloud Platform relatief eenvoudig gemaakt, dankzij Kubernetes en ook Istio.