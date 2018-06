Cisco komt dit jaar nog met innovaties op het gebied van 5G-netwerktechnologie

Cisco lanceert dit jaar nog innovaties op het gebied van 5G. Het bedrijf wil een cruciale rol spelen in de implementatie van de netwerktechnologie. Sterker nog, wat Cisco betreft, ligt mobiel verkeer – zodra dat het basisstation verlaten heeft – “volledig bij ons”.

CEO Chuck Robbins vertelde tijdens een interview met de site ZDNet dat zijn bedrijf dit jaar nog met 5G-innovaties komt die deze strategie zullen verwezenlijken. De netwerkgigant is verantwoordelijk voor een groot deel van de infrastructuur die ten grondslag ligt aan de verwerking van 5G.

Al het verkeer

“Denk er maar eens over: zodra verkeer het basisstation verlaat, is het allemaal aan ons,” aldus Robbins tijdens dat interview. 5G is dus een uiterst belangrijke technologie voor Cisco en zal een grote rol spelen in de omzet die het wil gaan behalen op het gebied van netwerktechnologie.

Cisco heeft de mogelijkheid om telecomproviders te helpen hun mobiele infrastructuur te verbeteren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de komst en uitrol van 5G-technologie. Volgens Robbins moeten bedrijven vooral hun kerninfrastructuur verbeteren om de bandbreedte van hun netwerktechnieken te vergroten.

Robbins legde tijdens het interview uit dat de kernnetwerken van netwerkproviders flink moeten veranderen om de komst van de technologie aan te kunnen. Deel van de oplossing om dat te kunnen bewerkstelligen, wordt momenteel door Cisco ontwikkeld en zal “later dit jaar” uitgerold worden.

Nieuwe proeven

Cisco zet al tijden volop in op de ontwikkeling van 5G-technologie. Het lanceerde bijvoorbeeld de 5G Security Architecture, die erop gericht is om bedreigingen voor 5G-netwerken te verminderen. Eerder dit jaar werkte het verder samen met de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung en de Franse telecomprovider Orange aan een proef in Roemenië. Het was de eerste multi-vendor proef met 5G in Europa.

Cisco rolt verder de eerste pre-commerciële 5G-infrastructuur van de Verenigde Staten uit en doet dat voor Verizon. Dat doet het bedrijf overigens samen met onder meer Ericsson, Samsung, Intel LG, Nokia en Qualcomm.