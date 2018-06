Ontwikkelaar Claroty haalt 60 miljoen dollar op voor beveiliging van fabrieken

Claroty, de ontwikkelaar van software waarmee fabrieken zichzelf kunnen wapenen tegen cyberaanvallen, stelt dat het zestig miljoen dollar opgehaald heeft bij investeerders, waaronder van Rockwell Automation, Schneider Electric en Siemens AG. Andere investeerders zijn het Singaporese staatsbedrijf Temasek Holdings en enkele andere firma’s die deelnamen aan een eerdere investeringsronde.

Dat schrijft persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van Claroty zelf. Het bedrijf werd in 2014 opgericht en richt zich op het beveiligen van industriële netwerken die fabrieken, energienetwerken, staalovens, olieraffinaderijen en andere kritische infrastructuur draaiende houden.

Security van fabrieken

De interesse in de beveiliging van al die kritische infrastructuur groeide enorm in 2014. Toen werd een Duitse staaloven aangevallen door cyberaanvallers. Daarnaast vonden er in 2015 en 2016 cyberaanvallen plaats die de stroomvoorzieningen tijdelijk plat legden in Oekraïne. Dergelijke aanvallen demonstreerden vooral dat ook nutsvoorzieningen risico’s lopen als het aankomt op cyberveiligheid en dat het alleen al om hun cruciale rol in de samenleving, van groot belang is dat ze de veiligheid op orde krijgen.

Veel industriële fabrieken gebruiken technologie die al decennia oud is. Toch zijn die fabrieken de afgelopen jaren met het internet verbonden, evenals met andere externe netwerken. Precies dat introduceerde nieuwe kwetsbaarheden en maakte de fabrieken vatbaar voor hackaanvallen van buitenaf.

De software die Claroty ontwikkelt, helpt de fabrieken hun netwerken monitoren en stelt hen ertoe in staat om cyberaanvallen te identificeren. Ook kunnen ze dankzij de software reageren op cyberaanvallen die niet afgeslagen kunnen worden met traditionele veiligheidssoftware, waaronder antivirussoftware.